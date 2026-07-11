La actriz Tia Carrere, mito de los 2000 por 'Cazatesoros', de visita en A Coruña

En estos días de verano, A Coruña cuenta con una visita reconocida aunque es probable que si se la cruzan no sepan quién es a primera vista. La popular Tia Carrere, protagonista, entre muchas otras obras de ficción, de la serie Cazatesoros, se encuentra en la ciudad acompañando a su pareja, Paul Debevec, quien participa en el congreso Mundos Digitales.

Paul Debevec es uno de los platos fuertes del congreso internacional. Es director de investigación de Netflix y galardonado con tres Óscars. Manuel Meijide, director del evento, lo destaca como "la mayor referencia en gráficos a nivel mundial". "La aportación de Paul Debevec ha marcado un antes y un después", añadió. Mundos Digitales fue una semilla en el éxito de Debevec, y en su tecnología llamada Light Stage —sistema de escaneo que permite capturar los detalles físicos de un actor real para recrearlo digitalmente—. Debevec acudió a una de las ponencias de la edición del festival de 2004, y en uno de los folios con el cuño de Mundos Digitales bocetó lo que finalmente se convertiría en el Light Stage.

Junto a él, está de visita en A Coruña Tia Carrere. El creador ha publicado en sus redes sociales una foto con ella en la que ambos ven el España - Bélgica de la noche de este viernes en una pantalla que está localizada en el Monte de San Pedro. Además, visten camisetas de la Selección Española y han acompañado la imagen del texto "Viva España"

Tia Carrere, la arqueóloga Sydney Fox de Cazatesoros

La serie Cazatesoros, cuyo título original fue Relic Hunter, fue una ficción estrenada en 1999 y que en España se emitía los domingos por la tarde en Telecinco. Posteriormente formó parte de la programación de varios canales de la TDT. En esa serie, la protagonista Sydney Fox, papel encarnado por Carrere, era una brillante profesora universitaria experta en historia, culturas antiguas y artes marciales.

Además, la actriz hawaiana cuyo nombre real es Althea Rae Duhinio Janairo, participó en series de renombre como Hospital General, El equipo A o MacGyver. Su gran salto a la fama fue en la comedia Wayne's World (El mundo de Wayne, en España) en la que encarnaba a una cantante de una banda de rock. Tras ello, Carrere apareció en varias producciones de gran repercusión internacional. Una de las más conocidas fue Mentiras arriesgadas, dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. También formó parte del reparto de Sol naciente, película protagonizada por Sean Connery y Wesley Snipes.

Tia Carrere también ocupa un lugar destacado en una de las sagas más reconocidas de Disney. La actriz prestó su voz a Nani Pelekai, la hermana mayor de Lilo, en la versión original de la película de animación Lilo & Stitch, estrenada en 2002. Más de dos décadas después pudo participar en la película en carne y hueso, ya que encarnó a Mrs. Kekoa, una trabajadora social, en la adaptación de imagen real estrenada en 2025. La actriz también ha desarrollado una extensa carrera musical en la que ha obtenido diversos éxitos.