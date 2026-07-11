A Coruña se posiciona novena entre las diez ciudades más digitalizadas de España

La Asociación Española de Verificación Digital (AEVD) ha hecho público su ránking sobre las ciudades más digitalizadas de España y A Coruña se posiciona en noveno lugar con 80,5 puntos, por delante de Santander y a un solo punto de Gijón. Esta tabla mide y evalúa los servicios digitales ofrecidos a la ciudadanía después de realizar un análisis objetivo y transparente de los indicadores de impacto, calidad, innovación, proyección y contribución a la digitalización social. Sobre el máximo posible de 100 puntos, Madrid encabeza la lista con 91,8 y Barcelona consigue una segunda posición con 91.

El ránking de las ciudades más digitalizadas de España sitúa en tercera posición a Málaga, con 89,7 puntos, tres por delante de Valencia y Bilbao. En sexto lugar, Zaragoza consigue 83,0 puntos y adelante a Sevilla. A continuación, Gijón se impone a A Coruña por medio punto y cierra la tabla Santander, que no alcanza los 80 puntos.

Según informa la AEVD, los rankings se obtienen mediante un modelo exclusivo impulsado por la organización, nacida el pasado mes de junio. Emplea sistemas de inteligencia artificial y la participación de un jurado experto. El análisis se aplica sobre seis indicadores verificables: impacto digital (20%), repercusión en redes (15%), producción y productividad (15%), impacto social (15%), valoración ciudadana (15%) y evaluación de jurado experto (20%). La puntuación final se expresa en una escala de 0 a 100 puntos.

Asociación Española de Verificación Digital

La AEVD es una organización que enfoca su actividad en la nueva economía del dato y surge con el propósito de garantizar la veracidad, trazabilidad y calidad de la información mediante el uso de tecnologías digitales avanzadas y sistemas de inteligencia artificial. Para realizar este análisis, la asociación ha empleado modelos algorítmicos, sistemas de verificación automatizada y la supervisión directa de expertos en ingeniería, educación, digitalización industrial o ciencias sociales.

Entre sus principales líneas de actuación, la Asociación Española de Verificación Digital destaca la acreditación de contenidos y datos con protocolos técnicos, la elaboración de tablas para sectores estratégicos y la alianza con administraciones públicas y entidades privadas para mejorar los estándares de calidad en la información.