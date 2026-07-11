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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 11 de julio

El Atlantic Pride centra la programación de este segundo fin de semana de julio

Imagen de la segunda jornada del Atlantic Pride en la plaza de Pontevedra

Imagen de la segunda jornada del Atlantic Pride en la plaza de Pontevedra / GUS DE LA PAZ

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RAC

Alta Mar y Butaca Vacía en la sala Mardi Gras

22.00 horas | Las dos bandas gallegas Alta Mar y Butaca Vacía unen fuerzas para una noche de música en directo. En el caso de Butaca Vacía, este recital supone el debut de la nueva formación en los escenarios de A Coruña.

Sala Mardi Gras

Una noche única a cargo de Rockers Go To Hell

22.30 horas | La banda Rockers Go To Hell se suben al escenario del Garufa Club para un concierto «one night only» («de una sola noche») con la banda encabezada por Álvaro Dora y con Kiko ‘The Jams’ a la guitarra.

Sala Garufa Club

Música y ‘drag queens’ en el Atlantic Pride

20.30 horas | La penúltima jornada del Atlantic Pride comienza a las 20.30 horas, con música a cargo de DJ Licho, y seguirá con actuaciones de Tú Peleas Como Una Vaca, Choriza May, Pitita, Zahara y Oro Jondo.

Jardines de Méndez Núñez

Acto de homenaje a Arturo García Lagares

13.00 horas | El Circo de Artesáns homenajeará a Arturo García Lagares, coruñés preso y asesinado en el campo de concentración de Mauthasen. Contará con la presencia de la bisnieta del fallecido y se leerá poesía dedicada a él.

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