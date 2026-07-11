¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 11 de julio

Alta Mar y Butaca Vacía en la sala Mardi Gras

22.00 horas | Las dos bandas gallegas Alta Mar y Butaca Vacía unen fuerzas para una noche de música en directo. En el caso de Butaca Vacía, este recital supone el debut de la nueva formación en los escenarios de A Coruña.

Sala Mardi Gras

Una noche única a cargo de Rockers Go To Hell

22.30 horas | La banda Rockers Go To Hell se suben al escenario del Garufa Club para un concierto «one night only» («de una sola noche») con la banda encabezada por Álvaro Dora y con Kiko ‘The Jams’ a la guitarra.

Sala Garufa Club

Música y ‘drag queens’ en el Atlantic Pride

20.30 horas | La penúltima jornada del Atlantic Pride comienza a las 20.30 horas, con música a cargo de DJ Licho, y seguirá con actuaciones de Tú Peleas Como Una Vaca, Choriza May, Pitita, Zahara y Oro Jondo.

Jardines de Méndez Núñez

Acto de homenaje a Arturo García Lagares

13.00 horas | El Circo de Artesáns homenajeará a Arturo García Lagares, coruñés preso y asesinado en el campo de concentración de Mauthasen. Contará con la presencia de la bisnieta del fallecido y se leerá poesía dedicada a él.

Noticias relacionadas

Circo de Artesáns