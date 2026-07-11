La nostalgia de los 2000 revivirá en el festival Recorda Fest de A Coruña: Raúl, Fran Perea o David Civera, entre los confirmados

El Recorda Fest, festival que se celebra en A Coruña el 4 y 5 de septiembre apela a la nostalgia "dosmilera" para atraer a su público. Para ello ha programado una Recorda Sessions, tal y como se denomina, que indican, "romperá todos los moldes y que hará vivir un momento muy especial a un público deseoso de volver a escuchar en directo los grandes éxitos de aquella época". "Volveremos, pues, a revivir nuestros primeros SMS, el éxito de los pantalones campana o aquellas mañanas viendo Art Attack", explican en una nota de prensa.

En la cuarta edición de este festival ya estaban anunciados artistas como Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Marlon, Sidecars, Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal, Galician Army, Señora DJ y Pavlenha. Ahora a ellos se suman seis artistas de la generación de los 2000.

En el cartel se ha añadido a Natalia Rodríguez, conocida por participar en la primera edición de Operación Triunfo; Selena Leo, que triunfó en el 2000 con su éxito junto a Sonia Yo quiero bailar; Raúl y su Sueño su boca, Fran Perea, quien llegó a la fama con su participación en la serie Los Serrano y poniendo música a su cabecera; Ella Baila Sola, dúo formado por Marta Botía y Virginia Mos que vivieron grandes éxitos como Lo echamos a suertes o Amores de Barra, o David Civera, eurovisivo en el año 2001 con Dile que la quiero y que fue número uno con otras canciones como Que la detengan.

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La organización explica que a esto se añadirá un cabeza de cartel que está por anunciar. Las entradas pueden comprarse en la web del festival a partir de 55 euros más gastos de gestión.