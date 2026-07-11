Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lista de espera en Padre RubinosEspaña en semifinalesVilla JuliaReabre la estaciónEl secreto de O ParroteAlerta naranja por tormentas
instagramlinkedin

Festivales

La nostalgia de los 2000 revivirá en el festival Recorda Fest de A Coruña: Raúl, Fran Perea o David Civera, entre los confirmados

Programa una 'Recorda Sessions' en el que apela a los recuerdos de la primera década del siglo

David Civera en una actuación en 2017

David Civera en una actuación en 2017 / Gustavo Santos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Rivera

A Coruña

El Recorda Fest, festival que se celebra en A Coruña el 4 y 5 de septiembre apela a la nostalgia "dosmilera" para atraer a su público. Para ello ha programado una Recorda Sessions, tal y como se denomina, que indican, "romperá todos los moldes y que hará vivir un momento muy especial a un público deseoso de volver a escuchar en directo los grandes éxitos de aquella época". "Volveremos, pues, a revivir nuestros primeros SMS, el éxito de los pantalones campana o aquellas mañanas viendo Art Attack", explican en una nota de prensa.

En la cuarta edición de este festival ya estaban anunciados artistas como Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Marlon, Sidecars, Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal, Galician Army, Señora DJ y Pavlenha. Ahora a ellos se suman seis artistas de la generación de los 2000.

En el cartel se ha añadido a Natalia Rodríguez, conocida por participar en la primera edición de Operación Triunfo; Selena Leo, que triunfó en el 2000 con su éxito junto a Sonia Yo quiero bailar; Raúl y su Sueño su boca, Fran Perea, quien llegó a la fama con su participación en la serie Los Serrano y poniendo música a su cabecera; Ella Baila Sola, dúo formado por Marta Botía y Virginia Mos que vivieron grandes éxitos como Lo echamos a suertes o Amores de Barra, o David Civera, eurovisivo en el año 2001 con Dile que la quiero y que fue número uno con otras canciones como Que la detengan.

Noticias relacionadas

La organización explica que a esto se añadirá un cabeza de cartel que está por anunciar. Las entradas pueden comprarse en la web del festival a partir de 55 euros más gastos de gestión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
  2. La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
  3. La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
  4. El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: 'No fui un visionario, solo tenía hambre
  5. La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
  6. El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad
  7. Cinenterraza regresa a A Coruña con la proyección de ocho películas de culto al aire libre: fechas, horarios y entradas
  8. Más de 10.000 extranjeros encuentran en A Coruña un lugar donde trabajar: 'Aquí tengo mejores condiciones que las que me ofrecían otras ciudades

La nostalgia de los 2000 revivirá en el festival Recorda Fest de A Coruña: Raúl, Fran Perea o David Civera, entre los confirmados

La nostalgia de los 2000 revivirá en el festival Recorda Fest de A Coruña: Raúl, Fran Perea o David Civera, entre los confirmados

Stuart Sumida, paleontólogo asesor en películas como 'El Rey León' o 'Ratatouille', en A Coruña: "Inspiré el rostro de Pocahontas con mi mandíbula"

La actriz Tia Carrere, mito de los 2000 por 'Cazatesoros', de visita en A Coruña

Unha saída nocturna en Cambre entre curuxas, morcegos e lucecús

Rescatan el cuerpo flotando de una persona sin vida en la playa de Oza, en A Coruña

Rescatan el cuerpo flotando de una persona sin vida en la playa de Oza, en A Coruña

Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña

Sábado de tormentas y fuertes lluvias: activada la alerta naranja en toda la provincia de A Coruña

Sábado de tormentas y fuertes lluvias: activada la alerta naranja en toda la provincia de A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 11 de julio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 11 de julio
Tracking Pixel Contents