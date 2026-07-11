As Lapas, la pequeña cala a pie de la Torre que enamora y desespera: "Es un paraíso, pero la tienen descuidada"

La Torre de Hércules observa la playa de As Lapas desde lo alto como lleva haciéndolo durante siglos. A sus pies, protegida entre las rocas y alejada del oleaje que caracteriza a otras playas de A Coruña, esta pequeña cala de apenas 70 metros de longitud conserva un encanto que resulta difícil explicar solo con cifras. No es la playa más grande de la ciudad, ni la más concurrida, pero para quienes acuden cada verano se ha convertido en una segunda casa.

As Lapas mantiene la Bandera Azul, dispone de socorrismo, vigilancia, duchas, aseos y comparte aparcamiento con la Torre. Sobre el papel reúne todos los servicios de una playa urbana. Sin embargo, basta con pasar unas horas entre sus usuarios habituales para comprobar que las conversaciones terminan girando siempre hacia el mismo asunto. Todos coinciden en que el mayor problema no está en la playa, sino en el cuidado que recibe.

Paradójicamente, las críticas nacen del cariño. Ninguno de los bañistas habituales cambiaría este arenal por otro. Todos siguen viniendo porque consideran que conserva algo que otras playas han perdido: la tranquilidad. Verónica Albertino lleva 16 veranos bajando prácticamente a diario. Todavía recuerda las tardes que pasaba cuando estaba embarazada de su primera hija. Desde entonces ha visto crecer a sus hijos entre esa "arena con piedras" y ese mar casi siempre calmado.

Joaquín Ferra, usuario con movilidad reducida de la playa de As Lapas. / Gus de la Paz

"Es una playa familiar, tranquila. Puedes dejar a los niños sin problema porque aquí no hay peligro. Nos conocemos todos", explica. Verónica asegura que buena parte de quienes acuden son vecinos de Monte Alto, aunque cada vez llegan más personas de otros barrios e incluso turistas que descubren la playa tras visitar la Torre de Hércules. Lejos de molestarle, cree que esa mezcla forma parte del encanto del lugar: "Nos gusta que venga gente. Al final hay un poco de todo y no está mal".

Esa tranquilidad es precisamente la razón por la que Ángel Hasgawa decidió cambiar otras playas por As Lapas. Mientras sus hijos juegan cerca del agua, explica que aquí disfruta de una sensación que difícilmente encuentra en otros arenales urbanos. "Es perfecta para venir con niños porque el mar está muy tranquilo y apenas hay oleaje. Puedes estar mucho más relajado", comenta. Incluso en los días de mayor calor, cuando la playa registra una ocupación moderada, asegura que nunca ha tenido la sensación de agobio que sí percibe en otros puntos del litoral coruñés. "Siempre la veo bastante tranquila y precisamente eso es lo que buscamos", indica el joven.

Otro de los motivos por los que tantos coruñeses la eligen cada verano tiene que ver con su ubicación. La Torre de Hércules domina el paisaje y convierte cualquier baño en una imagen difícil de olvidar. Cintia Núñez lleva tres años acudiendo prácticamente todos los días, "desde que aparece el primer sol de la primavera hasta que termina el verano", y asegura que nunca se cansa de contemplar el entorno.

Cintia Núñez, usuaria de la playa de As Lapas. / Gus de la Paz

"Lo mejor son las vistas. Tener la Torre aquí hace que sea una playa muy especial", afirma. Además, destaca otro aspecto que solo conocen quienes pasan allí muchas horas. "Aquí siempre se está calentito. Está muy recogida y tiene un microclima que hace que incluso cuando en otros sitios sopla el viento, aquí se esté muy bien", explica la coruñesa. Verónica coincide con esa descripción y va incluso un paso más allá al hablar del paisaje. "Está al lado de la Torre, que al final es un paraíso. Hay días en los que el agua parece el Caribe", comenta entre risas.

Precisamente porque consideran que disfrutan de uno de los rincones más bonitos de la ciudad, les cuesta entender el estado en el que, a su juicio, se encuentran algunas instalaciones. Los tonos de voz de los bañistas cambian en cuanto aparecen las duchas. Es el asunto que más se repite entre los usuarios y el que concentra prácticamente todas las críticas. Cintia resume la situación con una frase que, según explica, repiten constantemente quienes frecuentan la playa. "Es una playa de Bandera Azul que hoy en día no tiene nada que ver con una playa de Bandera Azul", describe.

Cuenta que llevan varios veranos trasladando las incidencias al Ayuntamiento mediante llamadas al 010, aunque considera que apenas han obtenido resultados. "Nos organizamos entre todos. Llama uno, luego otro y después otro más, pero seguimos igual", asegura. Las duchas son el mejor ejemplo de esa sensación de abandono. Aunque este verano disponen de agua, el caudal resulta, según los usuarios, insuficiente. "Está toda torcida y suerte si sale algo de agua. Como mucho te sale un hilo de agua. Puedes estar cinco horas intentando mojarte todo el cuerpo", comenta Cintia.

Verónica recuerda que la situación llegó a ser todavía peor: "El año pasado estuvimos prácticamente todo el verano sin agua. Al final la pusieron cuando ya estaba terminando la temporada y porque insistimos muchísimo". Este año, añade, el servicio ha mejorado ligeramente, aunque considera que sigue lejos de funcionar con normalidad. "Va un hilillo de agua que realmente no sirve para ducharse", detalla.

Zona con peligro de desprendimiento en la playa de As Lapas. / Gus de la Paz

La crítica no se limita a las duchas. Los vecinos señalan que la arena ha ido cubriendo parte de las instalaciones hasta inutilizarlas. Los grifos para limpiar los pies apenas sobresalen del suelo y varias escaleras presentan una importante acumulación de arena. "Todo acaba enterrado y deja de cumplir su función", lamenta Cintia.

Ese problema afecta especialmente a quienes presentan dificultades de movilidad. Joaquín Ferra conoce bien esa realidad. Cada verano pasa dos meses en A Coruña junto a su mujer para disfrutar de un clima más suave y As Lapas siempre ha sido su playa de referencia. Sin embargo, este año asegura haber encontrado más dificultades que nunca. "Esto es una vergüenza. Ahora tengo que hacer muchas más maniobras con la silla para bajar y por ahí es un peligroso", explica. En su opinión, el acceso ha empeorado porque nadie ha retirado la arena acumulada durante los últimos meses. "Antes estaba bastante bien y ahora se nota mucho el abandono", asegura.

También lamenta el estado de las duchas porque, en su caso, no representan un simple servicio complementario: "Yo necesito aclararme con agua dulce cuando salgo del mar y salen cuatro gotas".

Si bien la playa esta protegida del viento por las rocas, estas estan empezando a ser un contratiempo. Durante los temporales del invierno se produjo un desprendimiento en la zona arbolada situada junto a la playa, un espacio muy utilizado por las personas mayores para refugiarse del sol durante las horas centrales del día. Meses después, asegura que apenas ha cambiado nada. "Quedaron árboles caídos y allí sigue todo igual. Es una pena porque mucha gente mayor se pone en esa zona de sombra".

Ángel Hasgawa, bañista de la playa de As Lapas. / Gus de la Paz

Los aseos tampoco se libran de las críticas. Aunque reconocen que la playa dispone de este servicio, Cintia considera que tanto los baños como sus alrededores presentan con frecuencia un estado de limpieza mejorable. "No es solo el servicio, es todo el entorno", indica.

A pesar de todas estas "deficiencias", ninguno de los usuarios plantea buscar otra playa. Las quejas nunca van acompañadas de resignación, sino de la esperanza de que la situación cambie. Todos hablan de As Lapas con un evidente sentimiento de pertenencia. "Lo mejor es que es nuestra", resume Verónica.

Y Joaquín, que podría escoger cualquier otro arenal durante sus vacaciones en Galicia, tampoco se plantea cambiar de destino. "Me gusta muchísimo. Es bonita, tranquila y aquí siempre hemos estado muy bien", insite.