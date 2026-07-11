Sucesos
Rescatan el cuerpo flotando de una persona sin vida en la playa de Oza, en A Coruña
El cadáver fue recuperado por un equipo acuático de los Bomberos
El cuerpo de una persona sin vida apareció flotando en la mañana de este sábado en el entorno de la playa de Oza, de A Coruña. Según explica el 112, fue un particular quien alertó alrededor de las 9.00 horas de la mañana de que había visto el cadáver en el mar.
Tras recibir el aviso, los Bomberos de A Coruña acudieron al lugar y un equipo acuático rescató el cuerpo de la víctima en las proximidades del muelle de Oza. Tras recuperar el cadáver, los bomberos lo llevaron en su embarcación hasta el puerto marítimo de Oza.
Ahora, las Fuerzas del Orden investigan las causas del suceso, aunque no se apreciaron signos de violencia.
Además de los Bomberos, el 112 Galicia también activó un dispositivo de intervención en el que estuvieron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Servicio de Guardacostas de Galicia, Policía Local y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Coruña.
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