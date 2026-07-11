Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord del registro de vivienda protegidaSantiago se adelanta en rutasLos abuelos cuidan de los nietosAplazado el octavo juzgado de instrucciónLas peñas se manifestaránBiciArteixo supera los 1.000 usuarios
instagramlinkedin

Sucesos

Rescatan el cuerpo flotando de una persona sin vida en la playa de Oza, en A Coruña

El cadáver fue recuperado por un equipo acuático de los Bomberos

Playa de Oza

Playa de Oza / Gus de la Paz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

El cuerpo de una persona sin vida apareció flotando en la mañana de este sábado en el entorno de la playa de Oza, de A Coruña. Según explica el 112, fue un particular quien alertó alrededor de las 9.00 horas de la mañana de que había visto el cadáver en el mar.

Tras recibir el aviso, los Bomberos de A Coruña acudieron al lugar y un equipo acuático rescató el cuerpo de la víctima en las proximidades del muelle de Oza. Tras recuperar el cadáver, los bomberos lo llevaron en su embarcación hasta el puerto marítimo de Oza.

Ahora, las Fuerzas del Orden investigan las causas del suceso, aunque no se apreciaron signos de violencia.

Noticias relacionadas

Además de los Bomberos, el 112 Galicia también activó un dispositivo de intervención en el que estuvieron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Servicio de Guardacostas de Galicia, Policía Local y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Coruña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
  2. La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
  3. La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
  4. El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: 'No fui un visionario, solo tenía hambre
  5. La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
  6. El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad
  7. Cinenterraza regresa a A Coruña con la proyección de ocho películas de culto al aire libre: fechas, horarios y entradas
  8. Más de 10.000 extranjeros encuentran en A Coruña un lugar donde trabajar: 'Aquí tengo mejores condiciones que las que me ofrecían otras ciudades

Unha saída nocturna en Cambre entre curuxas, morcegos e lucecús

Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña

Rescatan el cuerpo flotando de una persona sin vida en la playa de Oza, en A Coruña

Rescatan el cuerpo flotando de una persona sin vida en la playa de Oza, en A Coruña

Sábado de tormentas y fuertes lluvias: activada la alerta naranja en toda la provincia de A Coruña

Sábado de tormentas y fuertes lluvias: activada la alerta naranja en toda la provincia de A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 11 de julio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 11 de julio

El secreto de la "excelente" calidad del agua en O Parrote: limpieza, controles y una estricta normativa portuaria

El secreto de la "excelente" calidad del agua en O Parrote: limpieza, controles y una estricta normativa portuaria

Padre Rubinos encadena más de un año con lista de espera en su albergue y centro de atención social continuada

Padre Rubinos encadena más de un año con lista de espera en su albergue y centro de atención social continuada

Sábado con aumento de temperaturas y posibilidad de tormentas en A Coruña

Sábado con aumento de temperaturas y posibilidad de tormentas en A Coruña
Tracking Pixel Contents