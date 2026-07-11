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Sábado con aumento de temperaturas y posibilidad de tormentas en A Coruña

Los termómetros marcarán 25 grados de máxima

Lluvia en A Coruña.

Lluvia en A Coruña. / Queiruga / Roller Agencia

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RAC

A Coruña

Este sábado Galicia queda influenciada por una dana situada al oeste de Portugal, según explica MeteoGalicia, lo que inestabilizará la atmósfera debido a la presencia de frío en altura.

La mañana amanece con nieblas costeras y nubes bajas. Por la tarde, las nubes de evolución dejarán chubascos tormentosos y de intensidad localmente fuerte. Estas tormentas estarán centradas en el centro y norte de Galicia, que pueden llegar a A Coruña en las horas finales del día.

Las temperaturas sí que tendrán cambios y subirán hasta los 25 grados de máxima, subiendo significativamente respecto al viernes. Los vientos soplarán del norte-noroeste con intensidad débil.

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El domingo esta inestabilidad continuará, e incluso subiendo las temperaturas hasta los 27 grados de máxima. Esta situación se mantendrá en la siguiente semana, con días de lluvia y temperaturas entre los 23 y los 24 grados.

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