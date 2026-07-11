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Unha saída nocturna en Cambre entre curuxas, morcegos e lucecús

O Grupo Naturalista Hábitat organiza unha actividade sobre a fauna nocturna galega cunha excursión pola noite en Cambre o día 20 de xullo e un obradoiro de ilustración daquilo observado de mans da artista Alicia Pacheco

Un dos talleres de ilustración da fauna galega impartidos polo Grupo Naturalista Hábitat.

Un dos talleres de ilustración da fauna galega impartidos polo Grupo Naturalista Hábitat. / Cedida

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Damián S. Capelán

A Coruña

"Con estas actividades, a xente descobre cousas que pasan desapercibidas, como as múltiples cores que hai na natureza", detalla a bióloga e xestora de actividades e proxectos do Grupo Naturalista Hábitat, Elia Pérez, que agora coordina un proxecto chamado Caderno de Ilustración Naturalista, no que se levan a cabo actividades artísticas sobre natureza durante todo o ano grazas á axuda da ilustradora Alicia Pacheco (coñecida como Alo).

A entidade, creada en 1979 por un grupo de rapaces para protexer o medio natural, levará a cabo os días 20 e 22 de xullo dúas actividades para maiores de doce anos, dentro do proxecto do caderno, sobre a fauna nocturna, cunha excursión de noite pola parroquia de Bribes (Cambre) e dous días despois un obradoiro de ilustración de acuarelas con Pacheco en Oleiros. Para ir, cómpre inscribirse nun formulario na web de Hábitat, xa que as prazas son limitadas e teñen un custo de 35 euros (con desconto se es socio da entidade).

"O proxecto do Caderno de Ilustración Naturalista xurdiu de mans de Alicia, xa que a ela encántalle a parte ambiental da arte e xa colaborou con nós en varias actividades", comenta a bióloga, que explica que o obxectivo era abordar cada mes do ano unha temática e sair ao campo co caderno de ilustración para observar as diferentes especies e ilustralas.

"Son unha especie de bióloga frustrada, eu fixera unha actividade de caderno de campo sobre especies da ría de Burgo e sempre me gustou a natureza dende pequena, por iso xurdiu a colaboración", destaca a ilustradora, Alicia Pacheco.

"Neste caso, ao ser unha saída nocturna, observarase o entorno, recolleranse notas e se farán bosquexos pola noite para que, xa o 22 de xullo no taller, se lle dea cor e forma aos debuxos", relata a xestora de proxectos de Hábitat, que aclara que "como a excursión será entre as 21.30 e 00.30 horas, as ilustracións as facemos dous días despois entre as 10.30 e 13.30 horas".

"Deberíamos sempre sair cun caderno de campo"

Pérez tamén recalca que Bribes, onde se levará a cabo a saída, é un sitio onde levan dez anos facendo un seguemento das vacalouras. Ademais, segundo destaca a coordinadora, tamén se poderán ver avenoiteiras ('chupacabras' en castelán), lucecús, morcegos... "Non só imos ver e ilustrar as especies, senón tamén a escoitalas, xa que se levarán parábolas para escoitar as aves nocturnas e as curuxas e un aparato de ultrasons para ver os voos dos morcegos", subliña Pérez, que denuncia que "agora estamos acostumados a ir co móbil e sacar unha foto e pasamos por alto moitos aspectos da natureza. Deberíamos sempre sair cun caderno de campo". Para Pacheco, a colaboración con Hábitat "é o máximo", xa que pode traballar cunha entidade que considera "un referente medioambiental e de divulgación moi fundamental".

Aqueles que queiran inscribirse tan só deben levar lanternas, pois o resto do material xa será proporcionado polo grupo, incluido o caderno de campo especial cun maior grosor para as acuarelas. "O importante é que a xente vaia con disposición e con ganas de debuxar ou de descubrir máis sobre a parte naturalista", sinala Pérez, que advirte que os talleres con Pacheco teñen boa acollida porque "ela prefire grupos reducidos para que todos reciban a información adecuadamente".

"A acuarela é unha técnica sinxela e moi amable. Nos meus talleres pode entrar xente con nervios, mais nunca ninguén saiu coa ilustración atravesada", explica a artista, que tamén ten outros proxectos profesionais semellantes onde retrata, a través da acuarela, a fauna e a flora galegas.

Algunhas das ilustracións da fauna galega realizadas durante un dos talleres impartidos polo Grupo Naturalista Hábitat.

Algunhas das ilustracións da fauna galega realizadas durante un dos talleres impartidos polo Grupo Naturalista Hábitat. / Cedida

Dentro do proxecto do Caderno de Ilustración Naturalista, no que se insire a saída e o taller sobre a fauna nocturna, tamén se recollen outras actividades durante todo o ano. "A última que fixemos foi sobre as herbas de San Xoán, mais tamén tivemos sobre a flora de primavera, as bolboretas e os réptiles. Agora estamos no ecuador do programa, xa que despois desta actividade tamén levaremos a cabo outras sobre fauna intermareal en agosto, macroinvertebrados acuáticos en setembro, aves tamén en setembro, sobre anfibios en outubro e finalmente sobre fungos en novembro", explica a xestora.

"Debuxar as especies é unha forma máis de aprendizaxe"

"Esperamos que máis xente se una ao caderno porque sabemos que gusta. Moitas veces á xente dalles medo por non saber ilustrar, mais Alicia faino moi sinxelo", confesa Pérez, que explica que aínda que este proxecto é novo, dende o grupo xa se levaron a cabo outras actividades en relación co debuxo. "No 2014 creamos o Certame de Debuxo en colaboración con Emalcsa no que cada ano propoñemos unha temática cunha especie distinta e seleccionamos 12 obras para o noso calendario de Hábitat, ademais de que as tres mellores gañan un premio económico", relata.

"Grazas a Alo, engadimos moito máis a ilustración nos nosos proxectos, o que ten moito sentido xa que dende a antigüidade o naturalismo e a ilustración sempre estiveron relacionados", comenta a coordinadora. "Debuxar as especies é unha forma máis de aprendizaxe", destaca a ilustradora.

Dende o Grupo Naturalista Hábitat, o obxectivo fundamental é protexer o medio natural galego a través de talleres de divulgación, estudos da natureza e das especies e loitas pola conservación de espazos. "Entendemos que por moito que nós estudemos os espazos e as especies para protexelos, se a xente na sociedade non os coñece entón é imposible", comenta Pérez.

O ano pasado fixeron 372 actividades abertas ao público só de divulgación, ademais de voluntariados, proxectos de defensa ambiental e colaboracións con entidades de xestión do territorio como Fragas do Mandeo. "As cuotas dos nosos socios van dirixidas a estas loitas, ademais de a promover os nosos estudos. Con actividades como a da fauna nocturna do 20 e 22 de xullo, a xente tamén aprende sobre como tratar certas especies e nos axuda a contar e ter rexistro delas", aclara.

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Este sábado 11 de xullo tamén hai unha actividade, dentro do proxecto de coidado das aguas da Coruña chamado Coawa, que abordará as libélulas e cabaliños do demo no encoro de Abegondo-Cecebre, con prazas completas. Outro proxecto que se levará a cabo preto da Coruña é Mar de Sorrizo: dinamización do patrimonio cultural pesqueiro e marítimo de Arteixo con catro actividades os días 12, 14, 16 e 18 de xullo no Centro Mar de Sorrizo e nas praias de Repibelo e Barrañán sobre mamíferos mariños, lixo, vida no intermareal (como as anémonas) e sobre prantas e insectos das dunas (coa presenza do entomólogo e expresidente de Habitat, Jorge Ramos). "Recomendo moito ir a todas as actividades, xa que se aprende un montón e se pasa un bo rato", admite a bióloga.

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Unha saída nocturna en Cambre entre curuxas, morcegos e lucecús

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