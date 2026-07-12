Arranca la cuenta atrás: un mes para que el Sol se apague en A Coruña

El 12 de agosto de 2026 está marcado en el calendario como el día del eclipse solar total y A Coruña será uno de los mejores lugares de España para observarlo. Será un momento único, ya que un fenómeno de estas características no se volverá a repetir en la ciudad hasta dentro de 601 años. Aunque todavía queda un mes, conviene empezar a prepararse: cómo proteger la vista para observar el Sol con seguridad o qué ajustes hacer en la cámara o el móvil para conseguir la mejor fotografía. Comenzará a las 19.31 horas y concluirá a las 21.22, pero la fase de eclipse total durará únicamente 76 segundos, entre las 20.28 y las 20.29. Solo queda esperar y mirar al cielo con un ojo puesto en la previsión meteorológica, porque, por ahora, es imposible saber qué tiempo hará ese día.

Protección para los ojos: la lesión llega sin dolor

El mayor peligro del 12 de agosto es invisible e indoloro. El óptico coruñés Alexandre Dubra explica que mirar directamente al Sol sin protección puede quemar la retina sin que la persona sienta dolor. «El ojo concentra la luz igual que una lupa y la retina no duele. Cuando te das cuenta, la lesión ya está hecha. Casi segundos después verán como una pequeña mancha constante que al día siguiente puede aumentar y que es irreversible», advierte. Por eso insiste en que solo deben utilizarse gafas homologadas para eclipses, ya que «las gafas de sol convencionales o cualquier método casero no ofrecen la protección necesaria». También recomienda comprobar que los filtros estén en perfecto estado, no mirar al Sol durante periodos prolongados y extremar las precauciones con los niños. «Es un riesgo completamente innecesario, porque unas gafas homologadas cuestan apenas unos euros», recuerda.

Eclipse de 2019 en Chile / Agrupación Astronómica Coruñesa ÍO

Otro de los aspectos a tener en cuenta es cómo nos afectará este fenómeno. La imagen de un eclipse suele ir acompañada de historias sobre animales desorientados o personas que sienten que ha llegado la noche. Sin embargo, María Jesús Delgado Saavedra, catedrática de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid pide poner esas escenas en contexto. Tras realizar un estudio científico, explica que se han observado modificaciones en el comportamiento de abejas, aves o algunos organismos marinos, todos ellos muy sensibles a los cambios de luz. Aun así, insiste en que el sistema circadiano «es muy robusto» y que unos pocos minutos de oscuridad no bastan para modificarlo. «Es una respuesta aguda a un cambio agudo, no va a ser nada extraordinario a nivel fisiológico», explica. Además, este eclipse llegará al final de la tarde, cerca del crepúsculo, por lo que el contraste con la luz natural será menor que si ocurriera por la mañana. En las mascotas tampoco espera grandes cambios. Delgado considera que un perro que permanezca en casa apenas notará el fenómeno y que, si se muestra inquieto, probablemente «responderá más al nerviosismo o la expectación de las personas que lo rodean que al propio eclipse». La única recomendación que hace es disfrutar de la experiencia sin olvidar proteger la vista.

Las recomendaciones de los ‘cazaeclipses’

Hay muchas personas que tienen desde hace tiempo el 12 de agosto de 2026 fijado en su calendario. Son los amantes de los eclipses, a los que no les importa recorrer miles de kilómetros para mirar al cielo y ser testigos de un momento único. Lo sabe bien Óscar Blanco. El socio fundador de la Agrupación Astronómica Coruñesa ÍO y director del Centro Astronómico de Trevinca, en Ourense, ha viajado hasta Turquía, Australia, Estados Unidos o Chile para ver eclipses.

«La gente se mueve por este motivo. Van a venir muchas personas de fuera. De otras partes de Galicia, de Portugal y de otros países de Europa. Y no solo a la ciudad, también a los alrededores», cuenta Blanco. De hecho, los hoteles colgaron el lleno hace meses, con precios por las nubes. También los apartamentos turísticos empezaron a a escasear y apenas queda nada disponible para pasar la noche del 12 de agosto en A Coruña.

Eclipse en Exmouth (Australia) / Agrupación Astronómica Coruñesa ÍO

Ya falta solo un mes y Óscar Blanco todavía no ha decidido cuál va a ser su ubicación, aunque cree que se va a decantar «por la zona de Oleiros» para «tener el mar delante», aunque reconoce que «la Torre de Hércules y el monte de San Pedro» son muy buenas localizaciones.

Lo que agradece es que esta vez no le tocará coger aviones ni hacer horas interminables por carretera. «Cuando fui a Estados Unidos, en un solo día hice mil kilómetros por culpa del tiempo. Ahora, todo lo que esté por debajo de 500 kilometros es un lujo. Incluso puede que apenas me mueva nada y habrá quien pueda ir andando a disfrutarlo», reflexiona.

En cuanto a la previsión, como experto, recomienda cuando se esté acercando el momento «mirar el día y la hora, porque puede amanecer nublado pero que abra por la tarde». «La previsión en verano es mas fácil de hacer sobre todo si hay anticiclón potente», manifiesta. De todos modos, que una nube se cruce en el momento clave «no se puede anticipar».

Para la fotografía, mejor no sostener el móvil en la mano

El eclipse, ante todo, hay que disfrutarlo. Por eso el fotógrafo Óscar Blanco recomienda «no tener el móvil en la mano» durante la fase de totalidad. «Si lo quieren fotografiar, que lo hagan, pero que no estén pendientes de la pantalla. Es mejor hacer ráfagas o incluso un vídeo. Se puede apoyar en algún sitio o usar un trípode», apunta y explica que hay que dejar «el ajuste de exposición en manual y no en automático, para que no compense la bajada de luz». También cree que es mejor capturarlo «en horizontal y no en vertical» ya que «el Sol va a estar eclipsado cerca del horizonte» y eso «va a combinar con el paisaje». Le parece interesante que se grabe un vídeo porque así «queda de recuerdo y se puede escuchar el sonido de ese momento».

Montaje con el eclipse solar de Exmouth (Australia) en 2023 hecho por Óscar Blanco / Agrupación Astronómica Coruñesa ÍO

Para los profesionales, indica que «hay dos momentos importantes: la fase de parcialidad y de totalidad», pues en la primera hay que usar «un filtro específico delante de la óptica para ir fotografiando la luna progresivamente» y luego hay que retirarlo «muy rápido». «Además hay que estar pendientes, entre otras cosas, del encuadre, porque el Sol va cambiando de posición, y de la velocidad de obturación», añade Blanco, que recuerda que «hay muchos tutoriales» para capturar eclipses con la cámara.

Un fenómeno que atrae congresos en vacaciones

Agosto suele ser «el mes más tranquilo para el turismo de congresos» en A Coruña. Así lo explica el presidente del Convention Bureau, José Blanco Castiñeiras, que reconoce que «es muy raro que haya congresos en agosto» porque coincide con las vacaciones y la actividad profesional prácticamente se detiene. Este año, sin embargo, el eclipse cambia el panorama. Blanco confirma que sí habrá reuniones vinculadas a asociaciones de aficionados a la astronomía y destaca que está llegando un visitante diferente al habitual: «Pensábamos que vendrían uno o dos días, pero las reservas que estamos viendo son de mayor duración», señala. A ello se suma una excepción poco común: la Universidade da Coruña reunirá del 10 al 14 de agosto a más de 300 investigadores de todo el mundo en dos congresos internacionales sobre cosmología y física solar, una coincidencia poco habitual para un mes tradicionalmente alejado del calendario congresual.

Dónde y cómo verlo: mirar al horizonte es más importante que al cielo

Elegir bien el lugar puede marcar la diferencia entre disfrutar del eclipse o perderse el momento de la totalidad. Como el Sol estará muy bajo cuando se produzca el fenómeno, los especialistas recomiendan buscar espacios con el horizonte completamente despejado hacia el océano y evitar puntos donde edificios o árboles puedan ocultar la visión. En A Coruña, las recomendaciones pasan por la playa del Orzán, que ofrece una panorámica limpia sobre el mar, la playa del Matadero, el parque escultórico de la Torre de Hércules y el Monte de San Pedro. Pero hay más opciones. El Ministerio de Ciencia ha puesto en marcha un visor para ayudar a localizar el mejor punto de observación y repartir a los asistentes, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios y grandes atascos. Sin embargo, a un mes del eclipse, todavía nadie puede responder a la pregunta que más se repite: ¿habrá nubes en A Coruña que impidan ver el fenómeno? El delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, deja claro que todavía «es imposible saberlo». Habrá que esperar hasta la semana previa para tener una idea fiable de cómo estará el cielo. Hasta entonces, Infante señala que la costa coruñesa suele verse condicionada en agosto por dos factores: las nieblas marinas y la nubosidad asociada al paso de frentes poco activos.