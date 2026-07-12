Cuatro meses de cárcel por robar 400 euros en perfumes en la tienda de Primor en A Coruña
El hombre fue detenido a las puertas de la tienda cuando salía con los productos. La Audiencia desestima su recurso y confirma la pena de prisión
La Audiencia Provincial de A Coruña confirma la condena al hombre que robó perfumes en Primor valorados en más de 400 euros tras rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa. El órgano condena al ladrón a cuatro meses y dieciséis días de prisión y al abono de las costas causadas. Los hechos tuvieron lugar el 19 de junio de 2024 en el establecimiento de la cadena de perfumerías en el Cantón Pequeño, en el número 5. La resolución emitida no es firme y cabe todavía el recurso de casación para el acusado.
Según recoge la Audiencia en la sentencia del proceso, el condenado acudió a local de Primor a las 19.45 horas "con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito". El robo, valorado en 419,96 euros, comprendía los estuches de perfume I Want Choo y I Want Choo Forever, de la marca Jimmy Choo, y el pack de perfumería Splendida de la casa de lujo Bulgari. El ladrón introdujo los productos en una bolsa y fue descubierto al intentar abandonar el local, cuando sonaron los arcos de seguridad. Fue interceptado a la salida del establecimiento con el botín y fue entonces cuando se avisó a la Policía. El hombre no opuso resistencia y manifestó una "pacífica reacción" durante la intervención.
Entre los atenuantes presentados por la defensa, se estudió y denegó el argumento de la supuesta drogadicción del acusado. Así, la Audiencia explica en su fallo que no se puede considerar la disminución de responsabilidad o inimputabilidad del hombre en base a una condición de toxicómano sin evidencias. La defensa había presentado el testimonio de apoyo del policía que acudió al local y afirmó que entendía que sí era consumidor de drogas, "aunque nunca lo vi consumiendo". El órgano judicial desestima esta declaración al no poder "construir con seriedad" las relaciones entre el delito y el estado del condenado.
Los productos recuperados han sido devueltos definitivamente a la tienda del Cantón Pequeño por orden de la Audiencia y podrán ser puestos a la venta con total normalidad.
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