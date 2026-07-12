El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: "Aquí no tenemos congelador"

A Leo Monaci el chiste le sale solo. "Me has pillado con las manos en la masa", dice entre risas cuando comienza la conversación y se limpia las manos de harina y aceite. La década que lleva en España no le ha quitado el marcado acento italiano que delata sus raíces de la Toscana. Desde allí aterrizó "por amor" siguiendo a su mujer hasta A Coruña, donde ha abierto hace apenas unas semanas su nuevo restaurante en la plaza de Pontevedra: Auténtico Bottega Italiana.

Allí, en el islote que comparte con la icónica cafetería Manhattan, despacha un sinfín de platos con un leitmotiv común: el sabor auténtico de esas recetas "trasladadas de generación en generación". "Son cosas de la familia", resume, como si dedicarle ocho horas a una boloñesa fuera una costumbre habitual en todas los hogares.

Algunos de los platos que prepara el 'take away' de Leo Monaci y Mauro Berna. / LOC

En Auténtico, al parecer, sí lo es, porque, como dice Monaci, este takeaway toscano "hace las cosas como se hacían antes". "Aquí todo es fresco, no tenemos congelador. Las masas y las salsas las hacemos nosotros, y también servimos pasta fresca", cuenta el propietario, que está convirtiendo sus lasañas, pizzas y focaccias en parte del kit playero de los coruñeses que enfilan hacia Riazor y el Orzán.

Los propios empleados de Inditex ya han catado sus elaboraciones. "Me llamaron para llevar comida al departamento. Nos pidieron un variado para que coman los trabajadores", explica el cocinero sin dejar de afanarse en su pequeña cocina.

Leo Monaci y su suegro Mauro Berni, en Auténtico Bottega Italiana. / Gus de la Paz

A pesar de sus reducidas dimensiones, él y su suegro, Mauro Berni, se las arreglan para honrar con aplomo una comida que -presume el pizzaiolo- "es Patrimonio de la Unesco". Cuenta que comenzó a trabajar con él en Italia, porque "siempre hemos estado en la hostelería", y le contagió la pasión por los fogones que ahora comparte en este local de comida para llevar de A Coruña.

Para alguien que se confiesa "un enfermo de la pizza y la focaccia", abrirlo era la única salida lógica. "Tenía que encontrar una solución", dice entre carcajadas el chef, que cura tanto su morriña como la de su familia a base de pepperoni y berenjena parmigiana.

Sus dos hijas son coruñesas, pero Monaci quiere "que tengan en su infancia esos sabores" que él mismo disfrutó de niño y que "cada vez se pierden más" porque "las preparaciones son muy largas". La lasaña es el plato estrella que sus pequeñas siempre le piden y ambas coinciden con los coruñeses en su amor por las pizzas. "Nuestra versión no es redonda, se diferencia mucho de la napolitana, y la masa es más ligera y se digiere mejor. Además, la más cara cuesta 3 euros. La pizza no puede ser un producto de lujo".

Auténtico Bottega Italiana, la comida casera de la 'nonna' para llevar

Este nuevo negocio de platos preparados -una opción gastronómica en auge en A Coruña- cuenta con distintas variedades de pizza que se van alternando en el expositor. Monaci y Berni también tratan de darle protagonismo a las verduras, un alimento que "se valora mucho en Italia" y que les ha valido halagos con su caponata, "una receta siciliana que es parecida a un pisto agridulce".

El exterior de Auténtico Bottega Italiana, en la plaza de Pontevedra. / LOC

Cada región del país, eso sí, tiene sus propias versiones de la gastronomía nacional, por lo que en Auténtico se pueden encontrar sabores diferentes a los de otros restaurantes italianos. También el 'toque' es distinto: en Italia, la cocina está muy presente en el día a día y cada familia acaba personalizando su recetario.

Monaci espera que el suyo sepa a la "pasión" que tanto él como su suegro le ponen a los fogones. Por ahora está feliz con el recibimiento y dibuja planes de futuro si todo va sobre la marcha. "No descartamos coger un local más grande que nos permita hacer más cosas, pero nuestra prioridad no es ser gigantes. Queremos dedicarles tiempo a los clientes y que nos conozcan. Están viniendo y volviendo, y eso es lo que tomamos como medida".