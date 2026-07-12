Cerca de 280 rayos iluminaron el cielo de A Coruña en la tarde del sábado: este es el municipio que registró más impactos

El cielo de A Coruña se iluminó con cerca de 280 rayos durante las últimas horas de la tarde del pasado sábado, según los datos publicados por Meteogalicia sobre las mediciones en la comarca. El mayor registro sucedió en A Laracha, donde se contabilizaron 82, seguido por Cerceda, con 65, y Aranga, con 55. En la ciudad de A Coruña, los datos muestran el impacto de 14 rayos, aunque siete de ellos fueron en el mar y se concentraron en la zona de la Torre de Hércules. Meteogalicia informa que este fenómeno comenzó a sentirse con intensidad entre las 16.00 horas y las 18.00 horas en el área de Santiago. Después se desplazó hacia la comarca de A Coruña, donde se hizo sentir con especial intensidad a partir de las 19.00 horas y hasta las 22.00 horas.

En el resto de los municipios cercanos a la ciudad de A Coruña las mediciones no llegaron a los registrados en A Laracha. A Irixoa contabilizó 24 rayos, mientras que Arteixo sufrió el impacto de diecisiete y Betanzos, catorce. Lejos está Oleiros con siete, o Sada, con cuatro, y Cambre, con dos.

El cómputo global de la jornada en Galicia se saldó con más de 5.700 rayos durante un episodio de tormentas y lluvias con especial incidencia en la provincia de A Coruña. Las previsiones de granizo y agua provocaron que se activasen la alerta naranja por riesgo. El episodio meteorológico se alargó hasta la medianoche, cuando los registros muestran un descenso notable de impactos, aunque se sintieron también durante la madrugada. Aunque el foco del fenómeno tuvo lugar en gran medida en la provincia coruñesa, también sufrieron los efectos en zonas concretas de Pontevedra y Lugo, como en el caso de A Mariña.

Las tormentas de lluvia, granizo y rayos afectaron al desarrollo de diferentes eventos culturales, como el Gozo Fest o el festival Portamérica, que sufrieron interrupciones momentáneas. En el caso del Gozo Fest, las actuaciones de Rita Ora y Danny Ocean tuvieron que ser canceladas al quedar inutilizado su equipo por el agua.