Más de cinco multas por semana a ciclistas en A Coruña por infracciones de tráfico

La Policía Local de A Coruña ha tramitado 122 denuncias a ciclistas en los primeros cinco meses del año. La cifra supone una media de algo más de cinco multas por semana. Durante el mismo periodo de tiempo se registraron un total de 22 accidentes con bicicletas, tanto privadas como públicas de Bicicoruña. Este número duplica el total de accidentes en los que los vehículos de dos ruedas estuvieron implicados en todo el año 2024 y se acerca también a los de los datos recogidos el año pasado, que fueron 28 en total, según las memorias de la Policía Local.

El Concello, en respuesta a preguntas por escrito del partido Popular, ha detallado que el 092 desarrolló tres campañas de control sobre el uso de bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP)- patinetes- hasta el 1 de junio de 2026, en las que se detectaron las infracciones que llevaron a estas denuncias.

Aunque en esta ocasión no se desgranan las razones por las que se han multado a los usuarios, en años anteriores los agentes recogieron que el uso de los auriculares mientras se circulaba con los vehículos como una de las más habituales, seguidas por la conducción por espacios peatonales o el uso del móvil durante el manejo de las bicis.

Las multas a las que se pueden exponer los usuarios de bicicletas y patinetes pueden ir de los 100 a los 500 euros. Las sanciones por invadir la calzada o ir a gran velocidad en zonas peatonales son de 100 euros, pero pueden alcanzar los 500 si se considera que ponen en riesgo a los peatones. Circular con los auriculares puestos puede suponer una multa de 200 euros.

Cambios en el Reglamento General de Circulación

Está previsto que hacia finales de año las normas de control sobre ciclistas se endurezcan algo más, gracias a la última modificación del Reglamento General de Circulación, que obligará, a partir del 1 de octubre, a utilizar casco en vías interurbanas, sin excepciones, y a los repartidores que usan el medio de transporte de forma profesional a usar siempre casco y chaleco reflectante.

Desde el Concello han defendido estas campañas de control cuando el uso de la bicicleta se sigue expandiendo por el término municipal. Bicicoruña superó en 2025 los 1,7 millones de usos registrados y alcanzó unos 16.331 usuarios registrados de forma permanente.

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En la primera campaña del año la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, señaló que A Coruña vive "un cambio en el modelo de movilidad de la ciudad, con cada vez más personas haciendo uso de bicicletas y patinetes", por lo que el papel del Concello es "acompañar ese cambio fomentando un uso responsable y seguro". "No se trata de sancionar, sino de proteger e informar", añadió.