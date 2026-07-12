Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lista de espera en Padre RubinosEspaña en semifinalesVilla JuliaReabre la estaciónEl secreto de O ParroteAlerta naranja por tormentas
instagramlinkedin

El tiempo

Galicia vive un día de inestabilidad atmosférica en el que A Coruña esquiva las lluvias

Las temperaturas máximas serán de 25 grados

Gente paseando por el entorno de la Torre de Hércules

Gente paseando por el entorno de la Torre de Hércules / Víctor Echave

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

Tras los más de 5.000 rayos registrados este sábado en Galicia, este domingo la comunidad continúa con la inestabilidad atmosférica, por lo que el cielo estará con alternancia de nubes y claros y formación de nubes de evolución que dejarán chubascos tormentosos por la tarde en la provincia de Lugo y en el norte de la de A Coruña.

Sin embargo, parece que A Coruña esquivará estos chubascos y vivirá un día mayormente seco, aunque no se puede descartar alguna precipitación.

Las temperaturas sufren un descenso respecto al sábado, aunque las máximas estarán en los 25 grados de máxima y los 17 de mínima.

Noticias relacionadas

El viento soplará flojo del suroeste, moderado por la tarde. Esta situación será similar los dos siguientes días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
  2. El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: 'No fui un visionario, solo tenía hambre
  3. La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
  4. Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña
  5. La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
  6. Cinenterraza regresa a A Coruña con la proyección de ocho películas de culto al aire libre: fechas, horarios y entradas
  7. La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
  8. Más de 10.000 extranjeros encuentran en A Coruña un lugar donde trabajar: 'Aquí tengo mejores condiciones que las que me ofrecían otras ciudades

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 12 de julio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 12 de julio

El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: "Aquí no tenemos congelador"

Cuatro meses de cárcel por robar 400 euros en perfumes en la tienda de Primor en A Coruña

Cuatro meses de cárcel por robar 400 euros en perfumes en la tienda de Primor en A Coruña

Arranca la cuenta atrás: un mes para que el Sol se apague en A Coruña

Arranca la cuenta atrás: un mes para que el Sol se apague en A Coruña

Más de cinco multas por semana a ciclistas en A Coruña por infracciones de tráfico

Más de cinco multas por semana a ciclistas en A Coruña por infracciones de tráfico

A Coruña se posiciona novena entre las diez ciudades más digitalizadas de España

A Coruña se posiciona novena entre las diez ciudades más digitalizadas de España

As Lapas, la pequeña cala a pie de la Torre que enamora y desespera: "Es un paraíso, pero la tienen descuidada"

As Lapas, la pequeña cala a pie de la Torre que enamora y desespera: "Es un paraíso, pero la tienen descuidada"

Stuart Sumida, paleontólogo asesor en películas como 'El Rey León' o 'Ratatouille', en A Coruña: "Inspiré el rostro de Pocahontas con mi mandíbula"

Tracking Pixel Contents