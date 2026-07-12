El tiempo
Galicia vive un día de inestabilidad atmosférica en el que A Coruña esquiva las lluvias
Las temperaturas máximas serán de 25 grados
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A Coruña
Tras los más de 5.000 rayos registrados este sábado en Galicia, este domingo la comunidad continúa con la inestabilidad atmosférica, por lo que el cielo estará con alternancia de nubes y claros y formación de nubes de evolución que dejarán chubascos tormentosos por la tarde en la provincia de Lugo y en el norte de la de A Coruña.
Sin embargo, parece que A Coruña esquivará estos chubascos y vivirá un día mayormente seco, aunque no se puede descartar alguna precipitación.
Las temperaturas sufren un descenso respecto al sábado, aunque las máximas estarán en los 25 grados de máxima y los 17 de mínima.
El viento soplará flojo del suroeste, moderado por la tarde. Esta situación será similar los dos siguientes días.
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