Hombres G se une al cartel del Recorda Fest y actuarán en A Coruña en septiembre

La banda Hombres G se suma al cartel del Recorda Fest de A Coruña, que se celebrará en el Muelle de Batería el 4 y 5 de septiembre. Con este anuncio, este domingo, el grupo de rock español se convierte en el último cabeza de cartel que faltaba por hacer público. La organización califica la incorporación como una "de lujo" y "uno de los grandes momentos de esta edición". Este 2026, Hombres G inicia una nueva etapa con la gira Los mejores años de nuestra vida, un recorrido por los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones, y con la que volverá a A Coruña el 5 de diciembre con otro concierto, esta vez en el Coliseum.

Considerada una de las bandas de pop-rock en español más importantes de todos los tiempos, Hombres G ha protagonizado una trayectoria de gran importancia, con un fenómeno social que ha trascendido de generación en generación. Su repertorio forma parte de la historia de la música en español, con canciones que son reconocidas desde los primeros acordes. Devuélveme a mi chica, El ataque de las chicas cocodrilo, Marta tiene un marcapasos o Voy a pasármelo bien son solo algunos de los himnos que serán cantados por el público a pleno pulmón.

Con esta confirmación, el Recorda Fest presenta ya el cartel más amplio de su historia, en el que figuran los artistas Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Marlon, Sidecars, Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cadernal, Galician Army, Señora DJ y Pavlenha. Además, habrá por primera vez una Recorda Sessions en la que Natalia Rodríguez, Selena Leo, Raúl, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera harán recordar los mejores momentos de los 2000.

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Con esta nueva confirmación, el Recorda Fest refuerza su apuesta por la combinación de grandes referentes de la música con otras propuestas destacadas en el panorama actual. Los abonos continúan a la venta a través de su web a un precio de 55 euros más gastos de gestión.