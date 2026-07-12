¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 12 de julio

Jornada de clausura en el Atlantic Pride

19.30 horas | El Atlantic Pride llega a su fin con una última jornada cargada de actuaciones musicales, que comenzarán a las 19.30 horas con Coro Cores y a la que seguirán los conciertos de Ricky Merino, Soraya, María Isabel y la sesión de DJ Flashback.

Jardines de Méndez Núñez

Las versiones sinfónicas de Yandel, en concierto

22.00 horas | El cantante de reguetón Yandel presenta en A Coruña su nuevo formato en sinfónico, con el que repasa éxitos de su carrera como Abusadora o Encantadora. La gira de este espectáculo pasará por Barcelona o Murcia y dejará España en noviembre.

Coliseum de A Coruña

San Amaro se convierte en escenario de teatro

22.00 horas | La compañía Kalostro Teatro representa Tangana en la playa de San Amaro como parte del programa VII Mostra Internacional Area de Teatro. El texto es una comedia negra sobre la idea de secuestrar a C.Tangana.

Playa de San Amaro

Big Daddy Wilson lleva el jazz hasta Azcárraga

21.00 horas | El cantante de jazz Big Daddy Wilson y su banda toman el escenario en la plaza de Azcárraga por el festival +QJazz. El repertorio abarca géneros como el blues de raíz, la música urbana contemporánea o el soul.

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Plaza de Azcárraga