Planes
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 12 de julio
Teatro o conciertos de diferentes estilos, entre los eventos de este último día de semana
Jornada de clausura en el Atlantic Pride
19.30 horas | El Atlantic Pride llega a su fin con una última jornada cargada de actuaciones musicales, que comenzarán a las 19.30 horas con Coro Cores y a la que seguirán los conciertos de Ricky Merino, Soraya, María Isabel y la sesión de DJ Flashback.
Jardines de Méndez Núñez
Las versiones sinfónicas de Yandel, en concierto
22.00 horas | El cantante de reguetón Yandel presenta en A Coruña su nuevo formato en sinfónico, con el que repasa éxitos de su carrera como Abusadora o Encantadora. La gira de este espectáculo pasará por Barcelona o Murcia y dejará España en noviembre.
Coliseum de A Coruña
San Amaro se convierte en escenario de teatro
22.00 horas | La compañía Kalostro Teatro representa Tangana en la playa de San Amaro como parte del programa VII Mostra Internacional Area de Teatro. El texto es una comedia negra sobre la idea de secuestrar a C.Tangana.
Playa de San Amaro
Big Daddy Wilson lleva el jazz hasta Azcárraga
21.00 horas | El cantante de jazz Big Daddy Wilson y su banda toman el escenario en la plaza de Azcárraga por el festival +QJazz. El repertorio abarca géneros como el blues de raíz, la música urbana contemporánea o el soul.
Plaza de Azcárraga
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