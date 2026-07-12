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Soraya no podrá actuar este domingo en el Atlantic Pride de A Coruña y será sustituida por una conocida televisiva

Esta noche también actúa Ricky Merino y María Isabel

Soraya, en una foto de archivo

Soraya, en una foto de archivo / Iñaki Abella

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RAC

La artista Soraya, que tenía previsto actuar este domingo en el festival Atlantic Pride de A Coruña finalmente no podrá hacerlo por motivos de salud, según explica la organización en un comunicado. "Desde o Atlantic Pride queremos enviarlle todo o noso ánimo e desexarlle unha pronta recuperación", indica el festival.

Sin embargo, esto no supondrá que no haya actuaciones en la noche de este domingo en el escenario de los Jardines de Méndez Núñez. En su lugar actuará la televisiva Leticia Savater.

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La jornada de este domingo comenzará con Coro Cores a las 19.30 horas, a quien seguirá Ricky Merino a las 20.15h, María Isabel a las 21.30 horas y Leticia Savater a la hora en la que estaba previsto Soraya (22.30 horas). La velada la terminará DJ Flashback a las 23.30 horas.

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