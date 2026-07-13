Más que autobuses: la nueva concesionaria de la estación de A Coruña gestionará la cafetería, las consignas y la seguridad

Mantenimiento y Servicios de Galicia, filial del grupo de autocares Monbus, será previsiblemente la concesionaria de la gestión de la nueva estación de autobuses de A Coruña, al ser la única aspirante al contrato. Como responsable de las instalaciones, que compondrán la estación intermodal junto a la de tren, será la encargada de gestionar no solo el tráfico de vehículos y más de 7,4 millones de viajeros, sino también la responsable de poner los precios a las tarifas de las rutas que operan en la estación.

Además de los servicios obligatorios relacionados con el transporte público, la administradora de la estación se hará cargo de la cafetería y los espacios comerciales en las zonas comunes. Aunque el contrato da la libertad de arrendarlos a quien considere, sí destaca que la responsabilidad última recaerá sobre la concesionaria, que tendrá que asegurarse que todos los permisos y licencias están en orden.

La empresa que gestione la terminal tendrá, adicionalmente, que ocuparse de la limpieza de las instalaciones, que incluye la reparación de desperfectos dentro del mobiliario, o la seguridad de la infraestructura, que tendrán que prestarse a través de empresas especializadas. La administradora también será responsable de la dotación de acceso a internet.

Tarifas

La Xunta obligará a la nueva administradora a pagar un canon mínimo anual de 2.674 euros que, a los cinco años, sumará alrededor de 13.367 euros. Al asumir el contrato ya comenzado este año, tendrá que pagar como mínimo 890 euros, mientras que en el último año pagará sobre 1.800 euros como mínimo.

De acuerdo con el estudio económico del Gobierno autonómico, la nueva empresa podrá ingresar hasta el final del contrato casi 4 millones de euros. Y es que la concesionaria podrá aplicar por cada expedición autonómica hasta 0,40 euros del importe de la tarifa y hasta 2,10 euros a las rutas estatales, internacionales o discrecionales.

Además, sobre cada billete se podrá aplicar una tarifa de hasta 4 céntimos en los buses de trayectos gallegos o 79 céntimos en el caso de los de fuera de la comunidad. La empresa también ingresará por la estancia en dársena, los excesos de tiempo de estacionamiento y tiempos de carga y descarga de viajeros. La Xunta estima que por estos servicios podrá llegar a ingresar hasta 386.500 euros en cinco años.

Los otros grandes ingresos que recibirá la administradora de la estación será por las consignas, para los que se calcula unos 68.000 euros de ingreso. En este caso la empresa se llevará un máximo de 1,075 euros por la reserva diaria de consignas de menos de 30 kilos, y 3,18 euros por las consignas grandes aunque, en el pliego de condiciones, se da libertad a establecer tarifas intermedias entre las dos.

La cafetería reportará unos ingresos previstos de 111.687 euros, mientras que las máquinas de vending supondrán 57.687 euros a lo largo de los cinco años.

Con todo, teniendo en cuenta los gastos que tendrá la administradora, la Xunta calcula que el resultado de la explotación a lo largo de cinco años supondrá unos 426.700 euros.