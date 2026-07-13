El BNG de A Coruña acusa a la Xunta de desentenderse del funcionamiento de la residencia de mayores de Eirís

La diputada del BNG en el Parlamento gallego Mercedes Queixas ha registrado una batería de iniciativas para reclamar explicaciones sobre el funcionamiento de la residencia de mayores de Eirís, después de que usuarios y familiares denunciasen deficiencias en la atención prestada desde su apertura. La formación nacionalista solicita a la Xunta que facilite las actas y los informes elaborados por los servicios de inspección de la Consellería de Política Social.

Queixas atribuye los problemas del centro a la decisión del Gobierno gallego de renunciar a su gestión directa y adjudicarla a una empresa privada. "A primeira ten que ver coa decisión do Goberno Rueda de renunciar á xestión directa da residencia. A Xunta limitouse a recibir a obra unha vez feita para, a seguir, traspasarlle a xestión a unha empresa privada", afirma la diputada, que también acusa al Ejecutivo autonómico de no supervisar adecuadamente la actividad de la concesionaria.

Según expone el BNG, apenas tres meses después de la apertura del centro se han comunicado problemas relacionados con la higiene personal de las residentes, retrasos en las curas y errores en la administración de medicamentos. "Así, tres meses despois da súa apertura, persoas usuarias e familiares teñen denunciado múltiples deficiencias, entre elas falta de correcto aseo persoal das residentes, demoras no tratamento das curas e mesmo erros na medicación", señala Queixas, quien considera que estas incidencias responden "dunha mala organización e de falta de persoal suficiente".

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La formación ha presentado una proposición no de ley, además de preguntas orales y escritas, para exigir a la Xunta que remita al Parlamento toda la documentación de inspección relativa al centro desde su puesta en funcionamiento. El BNG reclama también que la Administración autonómica recupere la gestión pública de la residencia. "E todo isto o que a conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciou como un modelo de calidade asistencial e envellecemento activo? Desde logo para o BNG non o é", concluye Queixas.