El Concello de A Coruña avanza en la remodelación de los Cantones con la ampliación de las paradas de bus del Obelisco
Los trabajos de pavimentación del nuevo carril bici y la extensión de asfalto para el tráfico rodado se harán por la noche
El Concello da Coruña ha iniciado este lunes el montaje de las nuevas marquesinas de las paradas de transporte urbano situadas en el Obelisco y junto al Copacabana, dentro de las obras de remodelación de los Cantones. Las nuevas estructuras serán más amplias que las anteriores y estarán concebidas tanto como espacios de espera para los usuarios del autobús como zonas cubiertas de descanso y encuentro.
Las paradas entrarán en servicio a finales de julio, momento en el que se anularán provisionalmente las existentes en el entorno de la plaza de Mina para acometer su reforma. Una vez adaptadas, volverán a estar operativas con mejoras como la instalación, por primera vez, de una cubierta en la parada del Cantón Pequeño, una de las que registra un mayor número de usuarios en la ciudad. "Trátase de continuar avanzando na remodelación dos Cantóns con máis espazo peonil, mais tamén con melloras nos servizos que xa se prestaban, como as paradas do transporte público", señaló la alcaldesa, Inés Rey.
La dirección de obra prevé también iniciar a mediados de esta semana la pavimentación del nuevo carril bici de los Cantones, cuyo trazado ya ha comenzado a definirse en las últimas semanas. El recorrido contará con un firme diferenciado para mejorar su visibilidad y reforzar la seguridad vial de ciclistas, peatones y conductores.
De forma paralela, comenzará la extensión de la primera capa de asfalto en los dos carriles destinados al tráfico rodado, uno por cada sentido de circulación. Los trabajos se realizarán en horario nocturno hasta el viernes 17 de julio y obligarán a cortar el tráfico entre la plaza de Mina y la calle Alcalde Manuel Casás. El Concello indica que el transporte público mantendrá sus horarios y su actividad habitual, ya que las restricciones se limitarán a las horas de la noche.
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