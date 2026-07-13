Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La única aspirante a gestionar la estación busesLicitaciones desiertas en GaliciaEl proyecto ecológico que transforma escamas en baldosasLa masonería en A CoruñaAsí fue la expulsión de los leprosos en BetanzosLas nuevas opciones del Deportivo
instagramlinkedin

El Concello de A Coruña avanza en la remodelación de los Cantones con la ampliación de las paradas de bus del Obelisco

Los trabajos de pavimentación del nuevo carril bici y la extensión de asfalto para el tráfico rodado se harán por la noche

Los operarios trabajaban este lunes en las nuevas marquesinas

Los operarios trabajaban este lunes en las nuevas marquesinas / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

El Concello da Coruña ha iniciado este lunes el montaje de las nuevas marquesinas de las paradas de transporte urbano situadas en el Obelisco y junto al Copacabana, dentro de las obras de remodelación de los Cantones. Las nuevas estructuras serán más amplias que las anteriores y estarán concebidas tanto como espacios de espera para los usuarios del autobús como zonas cubiertas de descanso y encuentro.

Las paradas entrarán en servicio a finales de julio, momento en el que se anularán provisionalmente las existentes en el entorno de la plaza de Mina para acometer su reforma. Una vez adaptadas, volverán a estar operativas con mejoras como la instalación, por primera vez, de una cubierta en la parada del Cantón Pequeño, una de las que registra un mayor número de usuarios en la ciudad. "Trátase de continuar avanzando na remodelación dos Cantóns con máis espazo peonil, mais tamén con melloras nos servizos que xa se prestaban, como as paradas do transporte público", señaló la alcaldesa, Inés Rey.

La dirección de obra prevé también iniciar a mediados de esta semana la pavimentación del nuevo carril bici de los Cantones, cuyo trazado ya ha comenzado a definirse en las últimas semanas. El recorrido contará con un firme diferenciado para mejorar su visibilidad y reforzar la seguridad vial de ciclistas, peatones y conductores.

Noticias relacionadas

De forma paralela, comenzará la extensión de la primera capa de asfalto en los dos carriles destinados al tráfico rodado, uno por cada sentido de circulación. Los trabajos se realizarán en horario nocturno hasta el viernes 17 de julio y obligarán a cortar el tráfico entre la plaza de Mina y la calle Alcalde Manuel Casás. El Concello indica que el transporte público mantendrá sus horarios y su actividad habitual, ya que las restricciones se limitarán a las horas de la noche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
  2. El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: 'No fui un visionario, solo tenía hambre
  3. La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
  4. El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: 'Aquí no tenemos congelador
  5. Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña
  6. Cinenterraza regresa a A Coruña con la proyección de ocho películas de culto al aire libre: fechas, horarios y entradas
  7. Más de 10.000 extranjeros encuentran en A Coruña un lugar donde trabajar: 'Aquí tengo mejores condiciones que las que me ofrecían otras ciudades
  8. Un asador histórico de la comarca aterriza en el Orzán de A Coruña: 'Lo seguimos haciendo todo como hace 30 años

El Concello de A Coruña avanza en la remodelación de los Cantones con la ampliación de las paradas de bus del Obelisco

El Concello de A Coruña avanza en la remodelación de los Cantones con la ampliación de las paradas de bus del Obelisco

La Audiencia Provincial de A Coruña condena a nueve años de cárcel a un hombre por violar a una amiga

La Audiencia Provincial de A Coruña condena a nueve años de cárcel a un hombre por violar a una amiga

Confirmada la condenada de dos años y medio de cárcel a un hombre por robo con fuerza en una peluquería de A Coruña

Confirmada la condenada de dos años y medio de cárcel a un hombre por robo con fuerza en una peluquería de A Coruña

Investigadores de la Universidade da Coruña organizan un campamento para niños con parálisis cerebral unilateral

Investigadores de la Universidade da Coruña organizan un campamento para niños con parálisis cerebral unilateral

El BNG de A Coruña acusa a la Xunta de desentenderse del funcionamiento de la residencia de mayores de Eirís

El BNG de A Coruña acusa a la Xunta de desentenderse del funcionamiento de la residencia de mayores de Eirís

Los graduados sociales coruñeses trasladan al presidente del TSXG su preocupación por los retrasos en la jurisdicción social gallega

Los graduados sociales coruñeses trasladan al presidente del TSXG su preocupación por los retrasos en la jurisdicción social gallega

Las viviendas de Xuxán y San Andrés en A Coruña serán adjudicadas a familias de hasta tres miembros

Las viviendas de Xuxán y San Andrés en A Coruña serán adjudicadas a familias de hasta tres miembros

Más que autobuses: la nueva concesionaria de la estación de A Coruña gestionará la cafetería, las consignas y la seguridad

Más que autobuses: la nueva concesionaria de la estación de A Coruña gestionará la cafetería, las consignas y la seguridad
Tracking Pixel Contents