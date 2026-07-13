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Confirmada la condenada de dos años y medio de cárcel a un hombre por robo con fuerza en una peluquería de A Coruña

En otro asunto, el TSXG ratifica la absolución de un acusado de apropiación indebida y administración desleal por autodonaciones de inmuebles en Arteixo

Sede del TSXG, en A Coruña.

Sede del TSXG, en A Coruña. / Carlos Pardellas

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Agencias

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de dos años y seis meses de prisión impuesta a un hombre multirreincidente por un robo con fuerza cometido en una peluquería de A Coruña.

El TSXG desestima el recurso del acusado y avala la valoración de la prueba realizada por la Audiencia Provincial, que lo condenó por acceder al establecimiento fuera del horario de apertura tras fracturar el cristal de la puerta con una tapa de alcantarilla y sustraer dinero, aparatos y productos de peluquería.

Absolución de un acusado en Arteixo

En otro orden de asuntos, el TSXG ha confirmado la absolución de un hombre acusado de los delitos de apropiación indebida y administración desleal por realizar, mediante un poder notarial otorgado por su padre, varias autodonaciones de inmuebles situados en Arteixo.

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Así, rechaza el recurso presentado por la acusación particular al no apreciar defectos que justifiquen la anulación de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que absolvió al procesado de ambos delitos.

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