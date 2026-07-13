Las viviendas de Xuxán y San Andrés en A Coruña serán adjudicadas a familias de hasta tres miembros

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas sorteará este martes las catorce viviendas de protección oficial en el barrio de Xuxán y las cuatro de San Andrés en régimen de alquiler, ambas promociones públicas de protección oficial. Será a las 10.00 horas en el edificio administrativo de la Xunta en Monelos. El anuncio llega con una corrección en el apartado referido a la selección de las personas adjudicatarias y una modificación en el perfil en ambos casos. De cara a la elección, solo podrán contabilizarse las unidades familiares o convivenciales de uno a tres miembros que estén inscritas en el Registro Único de Demandantes con el Concello de A Coruña como preferente.

Las viviendas del sorteo de Xuxán poseen dos dormitorios y oscilan de los 66 a 79 metros cuadrados y en San Andrés, con el mismo número de dormitorios, las dimensiones suben y las cuatro viviendas van de los 47 a 95 metros cuadrados. Las personas titulares de cada familia deberán tener menos de 36 años para ser elegidas para el alquiler en San Andrés, edad que también se aplica al 40% de las viviendas de Xuxán, seis de las catorce casas.

En lo referente al precio, el precio del alquiler en Xuxán se fija con el valor máximo de la vivienda y sus anexos, según lo marcado por la Lei de Vivenda de Galicia. De este importe se extrae la renta anual inicial después de aplicarle un 2%. Las estimaciones de la Xunta varían entre los 130 y los 190 euros al mes, según las dimensiones de la casa.

Requisitos económicos para acceder

El sorteo de Xuxán será el primero en que la Xunta emplee el aumento del límite máximo de renta hasta cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), 4,5 en familias numerosas. Esto significa que los ingresos anuales válidos de una persona que aspire a conseguir una vivienda pueden situarse entre 8.400 y 33.600 euros. En el caso de ser dos miembros, las cifras serían de 7.840 a 44.800 euros y, en el caso máximo de tres personas, de 8.776 a 50.149 euros.

En el caso de San Andrés, los precios todavía no están fijados y los límites máximos para acceder a la vivienda se mantienen, no así los mínimos, que se equiparan al Iprem. En el caso de un miembro, el mínimo sería de 8.400 euros, 11.200 euros para dos y, en el tope de tres miembros, 12.352 euros.

El contrato de alquiler en ambos casos tendrá una vigencia de siete años, que se contabilizarán a partir de la firma del contrato. Hay posibilidad de prórroga por plazos anuales y no se admite el subarrendamiento.

Entre los otros requisitos necesarios para resultar elegido, las personas adjudicatarias que aspiren a conseguir una de las viviendas deberán residir o trabajar en A Coruña, no poseer ninguna vivienda en propiedad salvo que sea inhabitable y, como titular, no haber perdido otra casa de protección oficial de promoción pública.