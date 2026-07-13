Dos empresas de las luces de Navidad de Vigo levantarán el poblado navideño en A Coruña

El Concello de A Coruña ya ha elegido a las tres empresas que se encargarán de levantar y decorar el mercado navideño de la plaza de María Pita, de las cuales dos ya se encargan en la actualidad de las luces de Navidad de Vigo. Las empresas propuestas para adjudicación son Emiced Diseño Integral, que se encargará del montaje de estructuras, e Ilmex, filial del grupo Ximenez que suministrará los elementos de iluminación y decorativos. Ambas se encargan de tareas similares en el montaje navideño de Vigo desde 2023 y, además, Ximenez es la adjudicataria del alumbrado navideño en A Coruña. De la coordinación del proyecto se ocupará Joviges.

El Ayuntamiento decidió revisar el modelo del poblado navideño tras el fracaso del organizado el pasado invierno. La compañía NC7 Events se hizo con el mercado a cambio de abonar 14.666 euros y acabó con la imposición de sanciones por incumplimientos y deficiencias de la compañía. Con el nuevo modelo, el Ayuntamiento aportará para casetas, iluminación, decoración y actividades. La licitación se abrió con un presupuesto máximo de 302.420 euros sin IVA (381.813 euros sumado el impuesto) con el anuales para alquilar e instalar casetas, decoración e iluminación, por un máximo de tres años. Las ofertas de las licitadoras rebajan el precio a 294.625 euros sin IVA.

Compañías con experiencia en el sector

La compañía Emiced Diseño Integral, con sede en Coirós, figura como la única empresa que se presentó para encargarse de la suministración del alquiler y la instalación de casetas y el palco. La oferta realizada por la empresa es de 103.880 euros, sin IVA. Para A Coruña, la compañía deberá instalar una figura "como hito visual", dos protagonistas y tres pequeñas, según recoge el concurso.

Emiced se encarga, entre otros, del proyecto decorativo de Vigo, que abarca desde el diseño de iluminación, escenografía o actuaciones hasta los planes de seguridad, la documentación o los croquis. Entre sus trabajos también se encuentran el mercado navideño de la Quintana, en Santiago; el parque de atracciones urbano de Navidad, en Santa Cruz (Oleiros); y el mercado navideño con pista de hielo en Boadilla del Monte. En A Coruña, Emiced Diseño Integral ha colaborado con la Lucas Roller Week.

En el caso de la suministración de elementos de iluminación y decoración para la plaza de María Pita, la adjudicataria ha sido Ilmex, de Ximenez Group, líder en España en la fabricación y distribución de elementos luminosos. La oferta realizada por la empresa es de 140.181 euros, sin IVA. Se impuso en el proceso a Globall Concepto, con sede en Bruselas, y Morales Iluminación, asentada en Málaga.

Debido a la implantación de esta empresa en más de 50 países, su trabajo ha pasado por Nueva York, Moscú, Madrid, Qatar, Londres, Ciudad de México, Australia y Oslo. En el año 2019, Ilmex instaló en la plaza del Duomo de Milán el árbol de Navidad más grande de Europa, compuesto por 100.000 luces LED y 40 metros de altura.

La Mesa de Contratación del Concello resolvió proponer la adjudicación de la coordinación del nuevo proyecto del mercado navideño a la empresa Joviges, que ganó el proceso frente a Alfredo González Prieto, la otra compañía interesada en el lote. La propuesta realizada por Joviges fija su oferta en 50.564 euros, sin IVA.

RAC

Las quejas de la ciudadanía y los comerciantes durante el mercado navideño del año pasado en María Pita propiciaron la intervención del Concello, que abrió un procedimiento sancionador a la organizadora, NC7Events. El expediente se saldó con una multa de 53.00 euros para la empresa y la prohibición de concurrir a licitaciones de autorizaciones de uso privativo del dominio público en el municipio. La sanción se sustentó en los problemas de seguridad "muy graves" como estabilidad de las casetas o la instalación eléctrica no acreditada y sin garantías de seguridad.

El informe del Concello recogía los reiterados incumplimientos en sus obligaciones y mencionaba las deficiencias en la decoración, como la estética o la ambientación, de la que destacaba "espectacular paseo" con alfombra roja y bastones de caramelos a los lados. También aludía a la falta de dinamización de la caseta de Papá Noel y un incumplimiento del número mínimo de casetas, establecido en 50.