El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña desvela su cartel completo: se unen Yerai Cortés y Rusowsky

El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña presenta el cartel completo de artistas que actuarán entre el 5 y el 8 de agosto en siete escenarios distribuidos por toda la ciudad, entre los que se encuentran Yerai Cortés, Rusowsky y Familia Caamagno. A falta de conocer el reparto de días, escenarios y hora de los conciertos, las localizaciones confirmadas para el evento son la playa de Riazor; las plazas de María Pita, España y Azcárraga; el castillo de San Antón; el parque de Santa Margarita; y O Portiño.

La XXXIX edición del festival reúne a más de 40 artistas, de los cuales la mitad son de origen gallego. El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña pierde un día de duración respecto al 2025, que tuvo lugar entre el 6 al 10 de agosto, y mengua aún más respecto a la edición de 2024, entre el 5 y el 11 de agosto, que duró una semana.

Gus de la Paz

Las nuevas confirmaciones del Festival Noroeste Estrella Galicia incluyen talento coruñés, como la banda Apolo 18, y también gallego, como Xosé Lois Romero & Aliboria. En el apartado internacional destaca Sprints y desde el ámbito nacional, Ángel Stanich o Vicente Calderón. El cartel lo cierran Diversidart ft. Silvina Penide y la Sophie Simonds Band, Colorado, David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño, la Orquestra do Quince, Freestyle People & gallos del Borte, Law, Mar de Fondo, Mounqup, Orquesta Invisible, Tsunami Arise y Zënzar.

Estos nombres se unen a los ya conocidos de Agoraphobia, Ana Lúa Caiano, Anna Andreu, Bala, Bongeziwe Mabandla, Catuxa Salom, Dorian, Echo and The Bunnymen, Fantastic Negrito, Frankie and the Witch Fingers, Greasy Belly, La Perra Blanco, Mari Froes, MFC Chicken, Moura, Pamela Rodríguez, Ruxe Ruxe y Sés. De momento, los únicos conciertos con ubicación confirmada son los de Echo and The Bunnymen y Bomba Estéreo, que serán en la playa de Riazor.

La artista coruñesa Julia lago fue la encargada del diseño de la gráfica para esta trigesimonovena edición, inspirándose en el “espíritu del que se llena la ciudad durante la celebración del festival. Hay fiesta en cada rincón y el ambiente de las noches es muy especial". "La primera vez que salí hasta tarde fue cuando tocó Cuaje 13 en Riazor y recuerdo que la playa entera era una pista de baile”, señaló la artista.

"El Festival Noroeste Estrella Galicia continúa siendo, un año más, el mejor festival urbano de España y un referente a nivel europeo. Presentamos un cartel con más de cuarenta artistas, con presencia mayoritaria de bandas gallegas y un equilibrio muy cuidado entre propuestas emergentes y artistas consagrados", expresó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante la presentación del cartel en la Casa Museo Casares Quiroga.

Cartel del Festival Estrella Galicia Noroeste para la edición de 2026. / Julia Lago

Rey destacó la elección de talento coruñés para este tipo de diseño para "continuar imprimiéndole una huella muy nuestra a un evento continuar imprimiéndole una huella muy nuestra a un evento". La regidora también agradeció la colaboración con la Deputación da Coruña y la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, así como el patrocinio de Estrella Galicia.

Público familiar y venta de vinilos

Las artes escénicas repiten y formarán parte de la programación del Festival Noroeste Estrella Galicia con los Contos ao Noroeste y el Noroestiño, del 6 al 9 de agosto. Para público familiar, el Noroestiño llevará a los Jardines de Méndez Núñez un cartel propio de música en directo con espectáculos diversos y adaptados a niños y niñas. Participarán Pablo Díaz, María Faltri o Lydia Botana junto con los espectáculos A banda dos insectos, Bibopalula, o concerto o Leucoíña pasea contos nas verzas.

Este festival renueva y confirma una nueva edición del Mercado de Discos en el edificio del antiguo Cine París, en una compilación de CD’s, LP’s y vinilos que se creó con el objetivo de establecer un punto de encuentro musical en A Coruña. Este evento del Festival Noroeste Estrella Galicia convergen coleccionistas, expositores, sellos y distribuidoras de soportes fonográficos. Nonito Pereira es el encargado de organizar el mercado.