Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña

Mantenimientos y Servicios de Galicia, filial del grupo de autocares Monbus, es la única aspirante a gestionar la nueva terminal de autobuses de A Coruña, en Os Mallos. La nueva estación, integrada en la intermodal con la de ferrocarril, dará servicio a unos 7,4 millones de viajeros al año, de acuerdo con las estimaciones de la Xunta.

El contrato licitado por la Administración autonómica, valorado en casi cuatro millones de euros y con un plazo máximo de cinco años, salió a concurso el pasado 19 de junio por el trámite de urgencia, tras la falta de acuerdo entre la Xunta y el Concello sobre quién tenía que hacerse cargo de la administración de la infraestructura, que está terminada desde finales del año pasado y que se esperaba que estuviera en funcionamiento en el primer trimestre este.

El Ayuntamiento de A Coruña gestiona la actual terminal y, de acuerdo con fuentes municipales, se había puesto en disposición del Gobierno autonómico para asumir la de la nueva, aunque solo de forma temporal. Sin embargo, tras meses de conversaciones no llegó a un acuerdo y la Xunta pasó a anunciar la licitación del contrato.

Tras comenzar el concurso, la Xunta facilitó a las empresas una visita a las instalaciones el pasado 1 de julio y, esta pasada semana, se convocó a la mesa de contratación para la apertura de ofertas.

Mantenimiento y Servicios de Galicia forma parte de la UTE que gestiona la estación intermodal de buses de Ourense, cuyo contrato termina este 2026, así como la de Vigo, que comenzó a gestionar en 2022 por un periodo de cinco años. Con este nuevo contrato, el grupo Monbús pasaría a administrar las infraestructuras de transporte público por carretera en tres de las siete ciudades de Galicia, que suman alrededor de 651.800 habitantes.

Fuera de la comunidad, la compañía de transportes lucense también es la responsable de la administración estación de Sants, en Barcelona, Vilafranca o Igualada.

La nueva estación

La estación de autobuses se divide en tres plantas, aunque solo la baja y la -1 serán de acceso público. El aparcamiento está en el nivel inferior y tendrá más de 560 plazas, pero en este caso estará explotado por Adif, de acuerdo al convenio firmado en 2021.

El edificio de viajeros tiene 1.804,80 metros cuadrados de superficie útil, aunque en el propio estudio de viabilidad la Xunta considera como "únicos espazos comerciais" la cafetería, consignas y un área de vestíbulo donde se instalarán máquinas expendedoras.

La planta baja cuenta con aseos, sala de seguridad, espacio de facturación, consigna, taquillas y la cafetería, mientras que la última planta cuenta con un acceso directo desde la plaza junto a la estación.

Los viajeros de la estación de autobuses podrán acceder a esta por la planta baja, tanto a pie o en vehículos desde la avenida de la Sardiñeira o desde la pasarela conectada con la avenida del Ferrocarril.

La futura concesionaria pagará un canon para explotar todas estas nuevas instalaciones. A la administradora no solo le correspondería ordenar el tráfico y la ocupación de las 20 dársenas de pasajeros y las 23 de regulación, sino también garantizar la seguridad en la movilidad. La gestión de equipajes, liquidación de tarifas y la organización de personal también recaería en la empresa.

Según las estimaciones del contrato, debido a las características del servicio e instalaciones, se necesitarían al menos siete jefes de tráfico a tiempo completo. Además, la venta de billetes tendrá que realizarse en la propia estación, aunque se da libertad a comprar tiques en máquinas automáticas, en los propios vehículos o de modo telemático.

Más de siete millones de viajeros

El proyecto de explotación de la Xunta calcula que unos 7,4 millones de viajeros del Plan de transporte público de Galicia pasarán al año por las infraestructuras de Os Mallos, a los que se suman unos 219.000 viajeros estatales, internacionales y discrecionales. Las previsiones excluyen aquellas del transporte escolar.

Gran parte de estos usuarios, más de la mitad, se corresponden con tres municipios del área metropolitana de A Coruña: Arteixo, Oleiros y Culleredo. De este último es de donde llegará, de acuerdo a las previsiones de la Xunta, el mayor volumen de pasajeros, con unos 850.000 partiendo de ese municipio y unos 786.000 viajando a él.

En Oleiros se estima que unas 672.500 personas viajen hacia la ciudad y más de 691.300 lo hagan de vuelta, y los trayectos hacia y desde Arteixo computarían unos 980.000 usuarios.

Noticias relacionadas

Sobre las conexiones en autobús con el resto de las grandes urbes gallegas, la ruta con Ferrol supone según las estimaciones cerca de medio millón de pasajeros al año, seguida por Santiago de Compostela, con 224.000 viajeros, y Lugo, con 184.000.