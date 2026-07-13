Las inversiones del Concello de A Coruña rozaron el récord en 2025, pero ajustadas a la inflación equivalen a las de una década atrás

Los números de las inversiones municipales están en niveles de récord. Entre 2022 y 2025, el gasto efectuado en los capítulos 6 y 7, que incluyen obras y transferencias como ayudas y subvenciones, se situaron entre 44,5 y 49,2 millones de euros, mientras que en años anteriores nunca se alcanzó la barrera de los 40 millones. Pero parte de este efecto se debe a la inflación, que ha disparado los precios sobre todo a partir de la guerra de Ucrania. Si se ajustan los números al poder adquisitivo, es decir, al nivel real de lo que se puede comprar con los fondos, los últimos tres años siguen destacando a la cabeza de la inversión, pero las diferencias con otros ejercicios de la última década se reducen. Y el gasto real de 2025 es muy semejante al de 2015, una década atrás.

Ese año el presupuesto fue elaborado por el Gobierno local del PP, que gobernaba con mayoría absoluta, aunque ejecutado en la segunda mitad del año por Marea Atlántica, que formó Gobierno local tras las elecciones locales de ese año. En 2015 el gasto en los capítulos 6 y 7 rozó los 37,9 millones de euros, que, a precios de 2025, equivalen a algo más de 48,2 millones de euros. Es decir, una suma prácticamente igual a los 48,4 millones de euros que se ejecutaron en 2025, el último año para el que hay liquidación.

Derrumbe en 2019

Siempre a precios ajustados a la actualidad, el gasto en 2016 bajó a 39,3 millones, y se desplomó en el resto de años que gobernó Marea Atlántica. En 2017 las inversiones ejecutadas bajaron a menos de 21,8 millones actuales. Esos dos años, las cuentas se aprobaron en mayo del mismo ejercicio: en teoría deben estar preparadas en el anterior, pero esto no es lo habitual.

En 2018 la cifra subió a los 33,8 millones, y el año siguiente el Gobierno local no llegó a aprobar un presupuesto, con lo que prorrogó el del anterior. Ese año las inversiones realizadas apenas sobrepasaron los 13,85 millones a precios actuales, en parte a manos del nuevo Ejecutivo municipal de la alcaldesa socialista Inés Rey.

Subida en el segundo mandato de Rey

En los siguientes tres ejercicios las cifras serían, de hecho, algo más reducidas que las de los años que gobernó íntegramente Marea Atlántica. En 2020, el año del impacto del covid, la inversión quedó algo por debajo de los 31,1 millones actuales, pero el año siguiente, con presupuesto prorrogado, fue de menos de 25,2 y en 2022, pese a que sí hubo cuentas en abril, no alcanzó los 30 millones. En 2023, año electoral, el gasto se disparó a más de 52,5 millones pese a que el presupuesto fue prorrogado.

En 2024, cuando las cuentas se pactaron con el BNG, la ejecución bajó un tanto, a 45,7 millones, siempre con precio actualizado, y en 2025, con un presupuesto elaborado por el Gobierno local y que entró en vigor después de que la alcaldesa se sometiese a una moción de censura y la perdiese tras perder el apoyo del Bloque, la ejecución remontó hasta los 48,4. Pese a la elevada cifra, es menos del 30% de lo presupuestado, y el Concello cerró con un déficit de 12 millones de euros tras sobreestimar sus ingresos.