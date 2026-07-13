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Investigadores de la Universidade da Coruña organizan un campamento para niños con parálisis cerebral unilateral

La iniciativa busca mejorar la funcionalidad del brazo más afectado en niños de 4 a 8 años con parálisis cerebral unilateral

Unos participantes del campamento WeFun

Unos participantes del campamento WeFun / LOC

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RAC

A Coruña

Investigadores del grupo Neurociencia y Control Motor del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña organizan el primer campamento de verano para niños y niñas con parálisis cerebral unilateral. La cita combina rehabilitación intensiva, investigación científica y actividades inclusivas para realizar un estudio piloto durante diez días.

En ese tiempo se evaluará los efectos del programa WeFun y la práctica bimanual intensiva, que busca mejorar la funcionalidad del brazo más afectado en pequeños de entre 4 e 8 años con este tipo de parálisis. Los resultados preliminares, afirma la UDC, ya evidencian mejoras clínicamente significativas.

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El campamento también apuesta por un modelo de intervención centrado en la infancia y las familias, con talleres formativos y un espacio de acompañamiento. Hermanos y otros menores sin patología podrán participar en las actividades, fomentando la inclusión a través del juego y el deporte.

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