Investigadores de la Universidade da Coruña organizan un campamento para niños con parálisis cerebral unilateral
La iniciativa busca mejorar la funcionalidad del brazo más afectado en niños de 4 a 8 años con parálisis cerebral unilateral
Investigadores del grupo Neurociencia y Control Motor del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña organizan el primer campamento de verano para niños y niñas con parálisis cerebral unilateral. La cita combina rehabilitación intensiva, investigación científica y actividades inclusivas para realizar un estudio piloto durante diez días.
En ese tiempo se evaluará los efectos del programa WeFun y la práctica bimanual intensiva, que busca mejorar la funcionalidad del brazo más afectado en pequeños de entre 4 e 8 años con este tipo de parálisis. Los resultados preliminares, afirma la UDC, ya evidencian mejoras clínicamente significativas.
El campamento también apuesta por un modelo de intervención centrado en la infancia y las familias, con talleres formativos y un espacio de acompañamiento. Hermanos y otros menores sin patología podrán participar en las actividades, fomentando la inclusión a través del juego y el deporte.
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