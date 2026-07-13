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Música y pintura se dan la mano este miércoles en la plaza de Azcárraga con el ciclo 'Elas son artistas'

La cantante y compositora Mäbu, hija de Sergio y Estíbaliz, presenta su nuevo disco junto a la pintora coruñesa Mónica Coto

La cantante Mäbu.

La cantante Mäbu. / LOC

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RAC

Música y pintura se darán la mano este miércoles en la plaza de Azcárraga con la nueva propuesta del ciclo Elas son artistas que presentará una doble actuación a cargo de la compositora Mäbu y la pintora coruñesa Mónica Coto. La cantante vasca, hija de los conocidos Sergio y Estíbaliz, presentará los temas de su sexto disco titulado ä – El sonido de una tierra escondida junto a temas de sus anteriores trabajos. Durante el concierto, el público podrá contemplar cómo la pintora coruñesa Mónica Coto crea una obra justo detrás del escenario.

MJ Pérez protagonizará la nueva actuación del ciclo Elas son artistas durante la inauguración de la exposición de la autora de cómics Xulia Pisión el próximo 29 de julio en la Casa Museo María Pita.

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