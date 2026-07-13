El precio del huevo da un respiro, pero las rebajas aún no llegan a las tiendas de A Coruña: "Una vez que subieron, ahí se quedaron"

"¿Cuándo vas a tener los huevos más baratos?". Es una de las preguntas que más escuchan desde hace semanas los vendedores de las hueverías de A Coruña. Tras meses marcados por la gripe aviar y por una escalada de precios que disparó el coste de uno de los alimentos más básicos de la cesta de la compra, el mercado comienza a estabilizarse. Muchos consumidores esperaban que este verano trajera un alivio para uno de los productos más habituales. Y, en parte, así ha sido, pero no en forma de bajada de precios. Los datos muestran que el encarecimiento comienza a perder fuerza, aunque quienes venden huevos cada día en la ciudad aseguran que esa rebaja todavía no ha llegado a sus mostradores.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un cambio de tendencia. Los huevos siguen siendo más caros que hace un año, pero cada vez menos. Si en enero de 2026 costaban, de media, un 30,7 % más que en el mismo mes del año anterior, esa diferencia se redujo hasta el 13,7 % en mayo. En apenas cinco meses, la tasa interanual descendió 17 puntos porcentuales, una clara señal de que la fuerte escalada de precios comienza a frenarse.

La evolución mensual también apunta en esa dirección. Tras una ligera subida del 0,4 % en enero, el precio permaneció prácticamente estable en febrero y, desde marzo, encadenó tres descensos consecutivos. En conjunto, entre diciembre de 2025 y mayo de este año los huevos bajaron ligeramente, un 0,1 %. Es decir, han dejado de encarecerse mes a mes, aunque todavía siguen costando bastante más que hace un año.

Venta de huevos en la Plaza de Lugo / Gus de la Paz

Esta estabilización llega cinco meses después de que España recuperara el estatus de país libre de gripe aviar. A ello se suma la adaptación de las granjas afectadas a las nuevas normas de bienestar animal y el aumento de las importaciones, especialmente desde Ucrania, han contribuido a aliviar la tensión que vivía el mercado.

Una docena por 3,95 euros

Sin embargo, esa mejoría todavía no se percibe en las hueverías de A Coruña. En los puestos de la Plaza de Lugo, donde una docena de huevos camperos grandes se vende actualmente por unos 3,95 euros, los comerciantes coinciden en que ellos siguen comprando prácticamente al mismo precio desde hace meses. "No nos han bajado nada. Una vez que subieron, ahí se quedaron, ni un céntimo menos", resume Mary, de Pollería Mary. Explica que los precios dependen del mercado mayorista de Madrid y que "tampoco allí han bajado".

Mary asegura que los precios permanecen prácticamente iguales desde noviembre. "Llevamos meses con los mismos precios. Y cada un par de días te viene alguien preguntando que cuando van a bajar, pero nada", explica.

Patricia Seguí de Pollería Tere con dos docenas de huevos / Gus de la Paz

La misma percepción comparte Patricia Seguí, de Pollería Tere. "Ni me han bajado a mí ni se nota ninguna bajada. Desde que subieron no volvieron a bajar y veo difícil que lo hagan", afirma. Aunque reconoce que los clientes comentan que los huevos siguen caros, asegura que "muchos ya se han acostumbrado a los precios actuales". "Nosotros de gripe aviar ya ni nos acordamos, eso fue hace más de un año y los huevos siguen al mismo precio", asegura.

Pese a todo, la demanda apenas ha cambiado. Los huevos camperos y los caseros siguen siendo los preferidos de los clientes, mientras que el verano, con una mayor producción, ayuda a mantener el mercado estable. "Lo que puede estar pasando es que cada vez haya más producción. La gente va al campo un finde y se trae huevos de la vecina, pero de venta no han bajado nada de nada", indica Mary.

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Lo que está claro es que el precio del huevo ha dejado atrás las fuertes subidas que marcaron 2025 y los indicadores nacionales muestran una clara desaceleración del encarecimiento. Sin embargo, para las hueverías coruñesas esa mejoría todavía no se traduce en una bajada real de los precios, solo en una estabilización de los mismos. Los huevos ya no suben como antes, pero tampoco han vuelto a costar lo que costaban hace un año.