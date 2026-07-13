Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La única aspirante a gestionar la estación busesLicitaciones desiertas en GaliciaEl proyecto ecológico que transforma escamas en baldosasLa masonería en A CoruñaAsí fue la expulsión de los leprosos en BetanzosLas nuevas opciones del Deportivo
instagramlinkedin

El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: "Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan"

Por sus mesas pasan obreros, empleados de oficinas y vecinos de perfiles muy distintos

El restaurante del centro de A Coruña para comer por 11 euros

El restaurante del centro de A Coruña para comer por 11 euros / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adrián Lede

A Coruña

En el centro de A Coruña todavía quedan mesas donde es posible comer bien, disfrutar de platos caseros y pagar un precio contenido. Son establecimientos pensados especialmente para quienes trabajan en la zona y necesitan comer fuera de casa todos los días sin renunciar a una comida completa.

Con los precios al alza y el menú del día desapareciendo de algunos restaurantes, varios negocios coruñeses mantienen una fórmula basada en la cocina tradicional, el trato cercano y el esfuerzo diario de sus responsables. Entre ellos se encuentra el restaurante Santa Comba, situado en el Orzán, donde el menú cuesta 11 euros durante la semana.

Casi medio siglo cocinando en el barrio del Orzán

Al frente del Santa Comba está Pura Cancela, que lleva cerca de medio siglo cocinando en este céntrico barrio de A Coruña. En los primeros años, el establecimiento también abría por la noche, pero desde hace aproximadamente 25 años concentra su actividad en el servicio de comidas y en su menú del día. El restaurante abre todos los días al mediodía y solo cobra con tarjeta.

Por sus mesas pasan obreros, empleados de oficinas y vecinos de perfiles muy distintos. Pura también ha percibido un aumento de clientes jóvenes, atraídos por platos tradicionales que resultan cada vez más difíciles de encontrar. «La gente joven descubrió la comida casera de toda la vida y aprovecha», explica la hostelera.

Comida casera en A Coruña por 11 euros

El restaurante ofrece un menú de 11 euros entre semana y de 12 euros durante los fines de semana. Pura Cancela puede conservar estos precios porque es propietaria del local y asume personalmente buena parte del trabajo, una situación que, según reconoce, sería difícil de mantener si tuviese que pagar un alquiler y contratar a más personal.

Noticias relacionadas

La cocinera compra los productos en lugares como la plaza de Lugo, carnicerías y supermercados, buscando materias primas de calidad para elaborar sus recetas. "Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan", dice la hostelera. Un restaurante en el que sus clientes aseguran sentirse «como comiendo en casa» gracias a la buena mano de la venerada cocinera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
  2. El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: 'No fui un visionario, solo tenía hambre
  3. La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
  4. El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: 'Aquí no tenemos congelador
  5. Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña
  6. Cinenterraza regresa a A Coruña con la proyección de ocho películas de culto al aire libre: fechas, horarios y entradas
  7. Más de 10.000 extranjeros encuentran en A Coruña un lugar donde trabajar: 'Aquí tengo mejores condiciones que las que me ofrecían otras ciudades
  8. Un asador histórico de la comarca aterriza en el Orzán de A Coruña: 'Lo seguimos haciendo todo como hace 30 años

El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: "Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan"

El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña desvela su cartel completo: se unen Yerai Cortés y Rusowsky

Música y pintura se dan la mano este miércoles en la plaza de Azcárraga con el ciclo 'Elas son artistas'

Música y pintura se dan la mano este miércoles en la plaza de Azcárraga con el ciclo 'Elas son artistas'

A Coruña ante el eclipse total de sol: dónde ver, cómo protegerse y trucos para conseguir la mejor fotografía

A Coruña ante el eclipse total de sol: dónde ver, cómo protegerse y trucos para conseguir la mejor fotografía

'Eskalium', el proyecto de estudiantes de A Coruña que transforma escamas de pescado en baldosas

Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña

Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña

Las inversiones del Concello de A Coruña rozaron el récord en 2025, pero ajustadas a la inflación equivalen a las de una década atrás

Hombres G se une al cartel del Recorda Fest y actuarán en A Coruña en septiembre

Hombres G se une al cartel del Recorda Fest y actuarán en A Coruña en septiembre
Tracking Pixel Contents