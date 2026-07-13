El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: "Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan"

En el centro de A Coruña todavía quedan mesas donde es posible comer bien, disfrutar de platos caseros y pagar un precio contenido. Son establecimientos pensados especialmente para quienes trabajan en la zona y necesitan comer fuera de casa todos los días sin renunciar a una comida completa.

Con los precios al alza y el menú del día desapareciendo de algunos restaurantes, varios negocios coruñeses mantienen una fórmula basada en la cocina tradicional, el trato cercano y el esfuerzo diario de sus responsables. Entre ellos se encuentra el restaurante Santa Comba, situado en el Orzán, donde el menú cuesta 11 euros durante la semana.

Casi medio siglo cocinando en el barrio del Orzán

Al frente del Santa Comba está Pura Cancela, que lleva cerca de medio siglo cocinando en este céntrico barrio de A Coruña. En los primeros años, el establecimiento también abría por la noche, pero desde hace aproximadamente 25 años concentra su actividad en el servicio de comidas y en su menú del día. El restaurante abre todos los días al mediodía y solo cobra con tarjeta.

Por sus mesas pasan obreros, empleados de oficinas y vecinos de perfiles muy distintos. Pura también ha percibido un aumento de clientes jóvenes, atraídos por platos tradicionales que resultan cada vez más difíciles de encontrar. «La gente joven descubrió la comida casera de toda la vida y aprovecha», explica la hostelera.

Comida casera en A Coruña por 11 euros

El restaurante ofrece un menú de 11 euros entre semana y de 12 euros durante los fines de semana. Pura Cancela puede conservar estos precios porque es propietaria del local y asume personalmente buena parte del trabajo, una situación que, según reconoce, sería difícil de mantener si tuviese que pagar un alquiler y contratar a más personal.

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La cocinera compra los productos en lugares como la plaza de Lugo, carnicerías y supermercados, buscando materias primas de calidad para elaborar sus recetas. "Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan", dice la hostelera. Un restaurante en el que sus clientes aseguran sentirse «como comiendo en casa» gracias a la buena mano de la venerada cocinera.