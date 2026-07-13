Los vecinos de la calle Tomás Fábregas, en A Coruña, salen a la calle para protestar por las obras
El Ayuntamiento estudia las peticiones vecinales para modificar el proyecto de reurbanización
Los vecinos de la calle Tomás Fábregas, en se concentraron este lunes 13 de julio en A Coruña para mostrar su rechazo al proyecto municipal de reurbanización. La protesta tuvo durante la mañana del lunes en la avenida de Labañou con la Ronda de Outeiro, donde los residentes reclamaron la paralización temporal de los trabajos.
El Ayuntamiento de A Coruña aseguraba hace unos días que estaba analizando las peticiones trasladadas por los vecinos después de las reuniones y visitas realizadas a la zona. El Gobierno local se ha comprometido a responder "lo antes posible" sobre las propuestas que consideraba viables.
Las quejas de los vecinos
El vecindario sostiene que las obras continúan avanzando mientras tanto. Los residentes piden que los trabajos se detengan hasta conocer qué cambios pueden incorporarse al proyecto y consideran que mantener la actuación en marcha podría dificultar la revisión del diseño previsto.
Una de sus principales críticas es la reducción de plazas de aparcamiento en superficie, que, según los cálculos, pasarían de 42 a 9. También denuncian que la reforma no resuelve los problemas de accesibilidad del entorno y mantiene barreras arquitectónicas en una zona con población envejecida.
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