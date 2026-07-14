Los accidentes de tráfico crecen en A Coruña, con más siniestros sin víctimas y la falta de atención como principal causa

Los accidentes de tráfico en A Coruña han pasado de 758 a 849 en un año, un 12% más. Pero hay una lectura positiva detrás de ese dato, y es que el incremento se concentró sobre todo en siniestros sin víctimas. Así lo detalla la memoria del Policía Local correspondiente a 2025, cuando hubo 849 siniestros --572 sin daños personales-- y 1.553 vehículos implicados. La cifra de personas ilesas implicadas pasó en un año de 834 a 1.360, mientras que las heridas apenas variaron, de 304 a 319. Hubo un fallecido, la cifra más baja de los últimos cuatro años.

"Lo que queda claro es que tenemos un mayor número de accidentes, pero una menor lesividad. Esto viene condicionado por la disminución de la velocidad que, junto con la seguridad pasiva, hace que los accidentes con víctimas sean menores y que la mayoría de los accidentes a día de hoy sean, entre comillas, accidentes con daños", explica el inspector de la Policía Local y jefe de la Unidad de Tráfico, Juan Puente.

A Coruña es ciudad 30, en referencia al límite de velocidad implantado en las calles de un solo carril por sentido, desde mayo de 2020, una declaración a las que se han adaptado urbes españolas y europeas que responde a un cambio en la movilidad hacia un modelo más sostenible. "Adecuar la velocidad en las vías urbanas es una fuente muy importante para disminuir la gravedad de las lesiones de los implicados en los accidentes", justifica el policía, que destaca que en 2025 hubo "un fallecido", un dato bueno, aunque "ojalá fuese cero", añade. Aunque se reduce con respecto a años anteriores, alerta de que "en estos primeros seis meses de 2026 ya llevamos tres fallecidos por accidente de tráfico".

Hay que conducir "con los cinco sentidos"

La falta de atención es la causa más frecuente de accidente, con un total de 80, aunque ha habido una disminución con respecto a 2024, cuando se contabilizaron 132. Aquí el teléfono móvil juega un papel importante. "La utilización del teléfono móvil sigue siendo uno de los principales hándicaps en los accidentes. Las distracciones en ciudad no se pueden achacar al cansancio o a llevar conduciendo un par de horas. Son distracciones en recorridos cortos que la mayoría de las veces están relacionadas con el uso del teléfono móvil o con cualquier otro tipo de distracción. Muchas veces nos confiamos y no conducimos con los cinco sentidos en el casco urbano y eso, evidentemente, es uno de los principales condicionantes", analiza Juan Puente.

Cambiar de carril sin precaución (54), no respetar el paso de peatones (34) o desobedecer las señales de tráfico (27) también influyen en los siniestros.

Generalmente la mayoría de los accidentes ocurren "en días laborables y en las primeras horas de la mañana". El jefe de la Unidad de Tráfico asegura que "la mayoría son alcances y una de las principales causas de esos alcances es la falta de atención en la conducción". "También es una cuestión de probabilidades, porque es cuando más vehículos están circulando por las vías de la ciudad. Hay que ser más cautos, mantener la distancia de seguridad y adecuar la velocidad", aconseja, y apunta a la ronda de Outeiro, la ronda de Nelle y la avenida de Alfonso Molina como zonas que "registran un mayor índice de siniestralidad".

El informe de 2025 revela que también han subido las alcoholemias positivas en accidentes (de 92 a 176) y los positivos en drogas (de 3 a 23). Esto se debe, en parte, a que "han aumentado el número de controles, tanto de velocidad como de consumo de alcohol y de otras sustancias", pero eso no quita que sea preocupante que haya un porcentaje mayor de accidentes en los que el conductor conduce bajo los efectos del alcohol o las drogas. "Es algo en lo que tenemos que seguir incidiendo y ahí sí que está en nuestras manos continuar con este tipo de campañas para que esto no ocurra", manifiesta.

Choques y alcances

Los choques contra obstáculos fijos volvieron a ser el tipo de accidente más frecuente en la ciudad durante el año pasado, con 179 siniestros, seguidos de los casos clasificados como "otros o sin clasificar" (169) y de las colisiones laterales o raspados (141). A continuación se situaron las embestidas (109), los atropellos (93) y los alcances (59). Con menor incidencia se registraron los accidentes mixtos (25), las caídas (21), los alcances inversos (20), las salidas de vía (18), los topetazos (8), los alcances en cadena (6) y, por último, un único vuelco.

El dato de los atropellos es muy similar al de los dos años anteriores. Puente recuerda que "desde la Unidad de Tráfico hacemos mucha labor de educación vial" y este año, junto a la concejalía de Seguridad Ciudadana, pusieron en marcha una actividad "para menores y abuelos" porque son "dos grupos de riesgo como peatones" y el 092 intenta "que aumente la precaución en sus desplazamientos por la ciudad".

El policía reconoce que "la movilidad de la ciudad está cambiando" y se refiere al aumento del uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal, como los patinetes. "Estamos observando un boom de estos vehículos, que además en la mayoría de los casos no generan ruido. Es una nueva realidad a la que tenemos que atender. Por eso también se están realizando campañas de control de bicicletas y VMP sobre circulación, velocidad y documentación para que sus usuarios sean conscientes de que circulan con un vehículo que implica responsabilidades y que deben cumplir las normas", explica.

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Los datos del 092 revelan que, en 2025, 28 bicicletas estuvieron implicadas en accidentes. La lista la lideran los turismos, con un total de 1.153, y las motos, con 94.