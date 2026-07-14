El aeropuerto de A Coruña vuelve a la normalidad tras el cierre de Lavacolla

El aeropuerto de A Coruña registró en el mes de junio 107.799 pasajeros, 87.336 menos personas que en mayo en una vuelta a la normalidad después de dos meses de datos extraordinarios por el cierre de la pista del aeropuerto de Santiago. En estos primeros seis meses del año el aeropuerto coruñés ha sido utilizado por 750.701 viajeros, un 18,9% más que el año pasado en las mismas fechas.

La compañía aérea Vueling transportó a 276.508 pasajeros hasta Alvedro, un incremento del 72,4% con respecto al mismo período del año anterior. En total, en junio, el aeropuerto de A Coruña observó 1.634 movimientos de aeronaves y gestionó cerca de una tonelada de mercancías.

El aeropuerto de Vigo recibió a 93.982 viajeros el mes pasado en 1.213 aeronaves, mientras que por Lavacolla pasaron 277.649 personas tras la reapertura de la pista y la vuelta a la normalidad de las operaciones, que fueron 2.105 en total. El aeropuerto compostelano es el que más tráfico pierde, un 10,5% menos que en junio de 2025.

En las infraestructuras de Santiago se registraron 286 toneladas de mercancías mientras que en Peinador fueron 21.

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En el mes de junio, los aeropuertos gallegos gestionaron un total de 479.430 pasajeros, 4.952 movimientos de aeronaves y 309 toneladas de mercancía. El cómputo total de viajeros a Galicia en los primeros seis meses del año se eleva a los 2.203.812.