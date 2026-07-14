El coruñés que pasó de la arquitectura a dirigir el diseño del videojuego 'Oblivion Remastered': "Basta con que una sola persona confíe en ti para que todo cambie"

Cerca de mil currículums enviados. Decenas de respuestas que empezaban con la misma palabra: Unfortunately (Desafortunadamente). Y una única oferta de trabajo al otro lado del mundo. Así comenzó la carrera de Yago López en la industria del videojuego. Hoy, años después de aquella búsqueda desesperada de una oportunidad, este coruñés dirige equipos internacionales y ha sido el director de arte de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, la renovación de uno de los videojuegos más influyentes de la historia, además de participar en títulos como Back 4 Blood, The Outer Worlds o MediEvil Remake.

Pero años antes, nada hacía pensar que ese acabaría siendo su camino. Yago estudió Arquitectura y, como tantos jóvenes de su generación, terminó la carrera justo cuando el sector atravesaba uno de sus peores momentos. Sin embargo, mucho antes de plantearse cambiar de profesión ya había una parte de la arquitectura que le fascinaba especialmente: la creación de imágenes en tres dimensiones para representar los proyectos. "Mientras estudiaba Arquitectura, una de las partes que más disfrutaba era la infografía arquitectónica, crear imágenes y vídeos en 3D para representar los proyectos", recuerda.

Fue precisamente intentando perfeccionar esas recreaciones cuando descubrió que las mismas herramientas también se utilizaban para crear películas, efectos especiales y videojuegos. "Investigando cómo mejorar mis renders descubrí que esas mismas herramientas también se utilizaban en cine, animación, efectos visuales y videojuegos. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que existía todo un mundo creativo que desconocía", indica.

Aquel descubrimiento coincidió con la crisis de la construcción. Encontrar un empleo relacionado con la arquitectura era cada vez más complicado y las pocas oportunidades que aparecían estaban muy alejadas de la parte creativa que realmente le atraía. "Llegó un momento en el que tuve que decidir si seguía intentando abrirme camino en la arquitectura o apostaba por aquello que realmente me ilusionaba", explica. La decisión suponía empezar desde cero, asumir un importante esfuerzo económico y abandonar la profesión para la que se había preparado durante años.

Con el apoyo de su padre, invirtió todos sus ahorros y se trasladó a Madrid para cursar un máster especializado en 3D orientado al desarrollo de videojuegos. "Fue una decisión difícil, pero también una de las mejores de mi vida. Hoy tengo la suerte de dedicarme a un trabajo que disfruto cada día", asegura el diseñador.

Encontrar trabajo

Terminado el máster comenzó otra etapa igual de complicada: encontrar el primer empleo. Durante meses convirtió esa búsqueda en una rutina diaria. Investigó estudios de desarrollo de todo el mundo y fue enviando candidaturas una tras otra. "Utilizaba una página llamada GameDevMap para localizar desarrolladoras país por país y contactar con todas las que podía", explica.

Las respuestas llegaban, aunque casi siempre con el mismo desenlace. "Era el correo típico en el que te decían que les había gustado mucho tu perfil, pero que no tenían ninguna vacante disponible", recuerda. Después de cerca de mil solicitudes solo una empresa le abrió la puerta. La oferta llegaba desde Filipinas. "Así que hice las maletas y me fui", asegura el coruñés.

Aquella decisión marcó un antes y un después. Poco tiempo más tarde, el responsable de la empresa decidió abrir un estudio en España y le propuso dirigirlo junto a otro compañero. "Siempre me gusta recordar esa etapa porque demuestra que, a veces, basta con que una sola persona confíe en ti para que todo cambie", revela.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered / LOC

Ese fue el inicio de una trayectoria que lo ha llevado a participar en algunos de los mayores proyectos de la industria. En videojuegos de estas dimensiones, el director de arte es quien define la identidad visual del proyecto, coordina a decenas de artistas y garantiza que todos los escenarios, personajes y elementos mantengan una misma coherencia estética. Su mayor reto hasta la fecha llegó con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. "Trabajé como director de arte del proyecto. Es una responsabilidad enorme y una oportunidad por la que siempre estaré agradecido tanto a Virtuos como a Bethesda", señala.

No se trataba de un lanzamiento cualquiera. Oblivion está considerado uno de los videojuegos más importantes de la historia del rol y fue elegido Juego del Año en 2006. Recuperarlo para una nueva generación de jugadores suponía una enorme responsabilidad: "No solo se trataba de actualizar un videojuego muy querido, sino de trabajar sobre uno de los títulos más importantes de la historia del género. Liderar un equipo internacional en un proyecto con ese nivel de exigencia ha sido, sin duda, uno de los mayores retos y también uno de los mayores orgullos de mi carrera".

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Antes ya había dejado su huella en otros títulos muy conocidos como MediEvil Remake, Back 4 Blood o The Outer Worlds, experiencias que le permitieron crecer profesionalmente hasta alcanzar la dirección artística de grandes producciones internacionales. Actualmente continúa trabajando en nuevos proyectos que todavía permanecen bajo confidencialidad.