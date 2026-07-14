Los Bomberos encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en A Coruña tras varios días sin contacto con su familia

Los Bomberos de A Coruña encontraron este martes el cuerpo sin vida de un varón en el interior de una vivienda en la calle Illa de Sálvora.

Los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de A Coruña fueron alertados por la Policía Nacional a raíz del aviso de los familiares del fallecido, que no tenían noticias de él desde hacía varios días. Sobre las 17.07 horas de este martes, los bomberos tuvieron que hacer uso del camión autoescalera para poder acceder al inmueble a través de una ventana, ya que no podían abrir la puerta.

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Según detallan en el parte de intervención, fue una vez dentro cuando localizaron el cuerpo sin vida del morador de la vivienda.