El concello de A Coruña afirma que el metrosidero está vivo y "monitorizado 24 horas al día"
La alcaldesa Inés Rey confirma que el árbol vive y se encuentra bajo vigilancia constante por expertos municipales
El metrosidero del Cantón Grande de A Coruña "está vivo" y "monitorizado 24 horas al día por expertos", según confirmó la alcaldesa Inés Rey esta mañana en rueda de prensa. La regidora negó los informes de expertos que lo dan por muerto y explicó que el Concello trabaja con sus propios especialistas, que cuidan y velan por el bienestar del árbol. "Hemos puesto todos nuestros medios y está siento atendido de manera constante", expresó Rey como respuesta a la polémica sobre el estado de salud del símbolo urbano y que ya habían sido publicada por LA OPINIÓN la semana pasada.
Debido a las obras de remodelación de los Cantones, el árbol fue trasplantado en noviembre pasado desde su habitual ubicación en el Obelisco. Su aspecto ha cambiado desde entonces y sus hojas se han vuelto de color verde pálido. El propio crecimiento del ejemplar propició el traslado solo unos metros más cerca del Obelisco para que tuviese el suficiente sustrato sin comprometer el subsuelo.
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