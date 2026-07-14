A Coruña contratará la atención domiciliaria por 25,50 millones de euros

La Junta de Gobierno Local de A Coruña aprobará este jueves el concurso para el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). El contrato tiene un presupuesto total de 25.492.497 de euros para los próximos dos años, con la posibilidad de prórroga otros dos años más.

El contrato se dividirá en cinco lotes, cada uno con una zona de trabajo concreta de la ciudad. Así, los vecinos residentes en los códigos postales 150001, 15002, 15003, y 15004 --el centro, Monte Alto, Riazor y el Ensanche-- podrán tener una empresa responsable diferente al resto.

El lote 2 se centrará en los vecinos del 15011 y parte oeste del 15010; el lote 3 se dirige a los residentes del sur de A Coruña, en los códigos postales 15008, 15190 y parte sur del 15007; el lote 4 engloba el centro con los códigos postales 15005, norte del 15007 y este del 15010; y el lote 5 trabajará en la zona este, correspondiente a los distritos 15006 y 15009. Este último, correspondiente a los barrios de Os Castros y O Castrillón, será el que tenga un mayor presupuesto, con 6,19 millones de euros.

El Ayuntamiento de A Coruña también licita en un último lote el control de calidad del servicio, que asciende a unos 317.000 euros durante la duración del contrato.

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El Concello no asumirá todo el presupuesto con fondos propios, ya que el acuerdo entre la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Xunta hace que el Gobierno autonómico tenga que financiar hasta en un 50% este servicio.