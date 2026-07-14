Festival Manicómicos 2026 en A Coruña: horarios, lugares y espectáculos gratuitos para todas las edades

El Festival Manicómicos celebra su 25ª edición en A Coruña del jueves 16 al domingo 19 de julio. La cita, que abre la programación de las Fiestas de María Pita 2026, incluye actuaciones gratuitas de circo, clown, música, acrobacias y teatro de calle en cuatro espacios de la ciudad.

La programación se repartirá entre el Paseo das Pontes, el Campo da Leña, la plaza Pablo Iglesias y el parque de Santa Margarita. Todos los espectáculos son de acceso libre y están dirigidos, en su mayoría, a públicos de todas las edades.

Jueves 16 de julio: Arranque en Paseo das Pontes

La primera jornada se celebrará íntegramente en el Paseo das Pontes:

12.30 horas: Atípico Circo presenta un taller participativo de circo para familias.

18.00 horas: Cirko Psikario representa ¡Qué disparate!, una propuesta de clown, circo y teatro de objetos.

20.00 horas: Andrea Ríos Cía. lleva a escena Morpha, con circo contemporáneo, música y suspensión capilar.

22.00 horas: Roi Borrallas presenta Solo, un espectáculo de clown reconocido con los premios Zirkólika 2022 y Fetén 2023.

Viernes 17 de julio: actuaciones en el Campo da Leña

El festival se trasladará el viernes al Campo da Leña:

12.30 horas: Cía. Muu presenta Crunch 2!, con circo, clown y humor.

18.00 horas: Abraham Arzate protagoniza El rompe récords, una combinación de comedia, acrobacias y desafíos.

20.00 horas: Koilara Teatro representa La llegada, una obra de humor absurdo y teatro físico.

22.00 horas: Always Drinking Marching Band recorrerá las calles del centro con La calle es nuestra, un espectáculo itinerante de música y humor.

Sábado 18 de julio: circo y humor en la plaza Pablo Iglesias

La plaza Pablo Iglesias será el escenario de la tercera jornada:

12.30 horas: Mina Clown presenta Deja que salga el sol, con clown, música y participación del público.

18.00 horas: Mundo Costrini representa The Crazy Mozarts, un concierto cómico con instrumentos poco habituales.

20.00 horas: Paco Panjabi ofrece Profesor de Yoga, una sesión de clown y humor.

22.00 horas: Cía. Seon cierra el día con Infinit, un espectáculo de circo contemporáneo que combina acrobacia, trapecio, danza y clown.

Domingo 19 de julio: gala final en Santa Margarita

El Festival Manicómicos concluirá el domingo en el parque de Santa Margarita. A las 12.30 horas, la compañía SÖA representará Coa cabeza nas nubes en el exterior de la Casa das Ciencias, con teatro físico, danza, clown y acrobacias.

La Gala del 25º Festival Manicómicos comenzará a las 19.00 horas en el anfiteatro de Santa Margarita. Niño Costrini y Romina Kraus presentarán este espectáculo final de variedades cómicas y circenses, en el que participarán artistas invitados y compañías presentes en esta edición.

Qué pasa si llueve durante el Festival Manicómicos

La previsión de Meotagalicia deja abierta la posibilidad de que haya precipitaciones esta semana. En caso de lluvia, las actuaciones previstas al aire libre se trasladarán al frontón de Riazor.

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Toda la programación del Festival Manicómicos es gratuita y no requiere reserva previa.