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Grande Amore y Ortiga actuarán gratis en el Lembranza Rock de A Coruña: fechas y ubicación

La segunda edición del Lembranza Rock servirá también para estrenar Loaira, un nuevo programa municipal destinado a impulsar la música gallega en los barrios

Presentación de la nueva edición del Lembranza Rock

Presentación de la nueva edición del Lembranza Rock / LOC

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Adrián Lede

A Coruña

El Lembranza Rock regresará al Parque Europa de A Coruña los días 14 y 15 de agosto con dos jornadas de conciertos gratuitos encabezadas por Grande Amore, Ortiga y Océano Eskizo. El festival amplía el formato de su primera edición y se incorpora a la programación de las Fiestas de María Pita y de las Fiestas da Gaiteira.

El cartel reunirá diferentes propuestas de la escena gallega de punk, rock, metal, electrónica y música urbana. Además de los tres principales reclamos, actuarán Loita Amada, Zavala y Boogies, mientras que Rapariga DJ será la encargada de cerrar la noche del sábado.

Cartel del Lembranza Rock 2026 en el Parque Europa

Grande Amore llegará al festival con su combinación de electrónica, punk y rock, mientras que Ortiga aportará su propuesta de música urbana. Loita Amada representará la vertiente más combativa del punk rock y Océano Eskizo reunirá sobre el escenario a músicos vinculados a la historia de la escena coruñesa.

Zavala y Boogies completan la relación de grupos anunciados, junto con la sesión de Rapariga DJ. El Concello da Coruña y la Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros todavía no han detallado los horarios ni cómo se repartirá el cartel entre el viernes 14 y el sábado 15 de agosto.

Loaira llevará música en gallego a los barrios de A Coruña

La segunda edición del Lembranza Rock servirá también para estrenar Loaira, un nuevo programa municipal destinado a impulsar la programación, la circulación y la visibilidad de la música en gallego en los barrios de A Coruña. La iniciativa buscará apoyar tanto a bandas consolidadas como a proyectos emergentes y colaborar con las entidades vecinales en la organización de actividades culturales.

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Los conciertos coincidirán con lasFiestass da Gaiteira, que se celebrarán del viernes 14 al domingo 16 de agosto. Su programa incluirá pasacalles, una feria de artesanía, espectáculos familiares, una batucada, actividades de Cascarillarte y una sesión vermú en la calle de la Gaiteira. La entrada a todos los conciertos del Lembranza Rock será gratuita.

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