Herido leve un trabajador al bloquearse su camión cuando descargaba un contenedor de obra

Un operario ha resultado herido leve en la mañana de este martes en A Coruña cuando descargaba el contenedor que transportaba en un camión.

El vehículo se quedó bloqueado cuando realizaba la maniobra de descarga del depósito de residuos de una obra en la calle Pondal y quedó suspendido en el aire sobre la parte delantera.

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Calle Posse en A Coruña, con el vehículo averiado al fondo y la ambulancia que trasladó al trabajador. / LOC

El hombre tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario con heridas leves y una grúa se trasladó al lugar para mover y asegurar el transporte, que ha vuelto a quedar colocado sobre el asfalto sobre las 09.30 horas.