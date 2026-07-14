Innovación y tradición se unen en A Coruña para celebrar el bonito del Atlántico

La Lonja de A Coruña será el epicentro de las jornadas 'A Coruña, que bonito!' , diseñadas para exaltar este producto local hasta el próximo 16 de agosto.

En esta tercera edición del evento participarán 26 establecimientos, que ofrecerán hasta 43 platos diferentes con el bonito como gran protagonista. Este pescado es uno de los más representativos de la costa atlántica, que llega al norte después de pasar los meses de invierno en aguas más cálidas.

Las personas que quieran disfrutar de estas elaboraciones en el mejor momento para consumir el producto podrán encontrar desde marmitakos, bonitos a la gallega o diferentes escabeches, hasta propuestas más innovadoras como tartares, tatakis, ceviches o gildas. Algunos locales contarán además con recomendaciones de maridaje con cervezas 1906 de Estrella Galicia.

"A Coruña conta cun extraordinario talento culinario e iniciativas como esta serven para amosar a capacidade dos nosos restaurantes e cociñeiros para innovar a partir dun produto excelente, mantendo ao mesmo tempo o vínculo coa nosa tradición pesqueira", señaló el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro durante la presentación de las jornadas.

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Los 26 establecementos participantes de esta edición son: Asador Coruña, Miña Nai, A Sella Cervecería, La.Con.Fusión, Casa Matilde, Cosecha 81, Terreo Cocina Casual, Greca Bar, Salitre, Restaurante Morriña, Cantón 23, Vermutería Martínez, Restaurante La Marola (Hotel Zenit), Arraigo, La Sinfonería Gastrobar, Rincón del Reino, Culuca, Taberna da Galera, Taberna da Tabacalera, A Pulpeira de Melide, Sr. Limón, Ultramarinos Galera, Bodega 1981, A Espiga, Restaurante Pracer y Restaurante Mesón de Herves.