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Intervenidas en la comarca de A Coruña más de un millar de prendas deportivas falsificadas con un valor de mercado de 105.300 euros

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por delitos contra la propiedad industrial

La Guardia Civil interviene en la comarca de A Coruña más de un millar de prendas deportivas falsificadas con un valor de mercado de 105.300 euros

La Guardia Civil interviene en la comarca de A Coruña más de un millar de prendas deportivas falsificadas con un valor de mercado de 105.300 euros

RAC

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La Guardia Civil investiga a un vecino de Arteixo, otro de A Laracha y dos residentes en Lugo como presuntos autoras de delitos contra la propiedad industrial por comercializar prendas deportivas en distintos municipios de la comarca de A Coruña. La investigación se inició tras detectar un incremento de la venta ambulante y distribución de artículos deportivos falsificados y, tras varias inspecciones, los agentes intervinieron 1.053 camisetas y equipaciones deportivas con indicios de vulneración de derechos de propiedad industrial que carecían de documentación que acreditase su procedencia y autenticidad. Los informes periciales determinaron que los productos intervenidos no eran originales y tenían un valor en el mercado de 105.300 euros.

Entre los artículos intervenidos destacan un gran número de camisetas y equipaciones de fútbol relacionadas con selecciones nacionales y equipos participantes en competiciones internacionales de repercusión mediática. Las investigaciones permitieron determinar que buena parte de la mercancía procedía de circuitos de distribución irregulares sin garantías comerciales y documentales.

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La Guardia Civil formuló diversas denuncias administrativas por infracciones detectadas durante las inspecciones. Las diligencias han sido remitidas a juzgados de A Coruña y Betanzos, mientras que la investigación continúa abierta para la posible localización de nuevos canales de distribución relacionados con la mercancía intervenida, que también ha quedado a disposición de la autoridad judicial.

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