Estas son las medidas de seguridad en A Coruña el día del eclipse: cortes de tráfico, 1.000 plazas de aparcamiento y casi 300 efectivos de seguridad

A Coruña se prepara para el eclipse el próximo 12 de agosto con un programa especial de seguridad impulsado por el Concello y que afectará al tráfico, la movilidad y los accesos a diferentes áreas de la ciudad. La coincidencia en la misma fecha del evento astronómico, el partido del trofeo Teresa Herrera entre Deportivo y Real Madrid en Riazor, el concierto de Los Planetas en la plaza de María Pita y la llegada de varios cruceros llevan al Gobierno municipal a tomar medidas especiales, según afirmó la alcaldesa Inés Rey durante la presentación del plan. Casi 300 efectivos de seguridad y emergencias se sumarán a un dispositivo para el cual no existe una previsión de asistentes. "No hay registros a los que pueda remitirse y nos resulta imposible estimar el volumen de visitantes", detalló Rey.

"A Coruña va a ser la ciudad europea con más tiempo de exposición al eclipse total. Es un privilegio y también una responsabilidad. Se esperan miles de personas para esa fecha, para ese minuto y medio de duración. El eclipse comenzará a las 19.31 horas y finalizará a las 21.22 horas. Pero como es lógico, el plan debe comenzar con anterioridad y terminará más tarde debido a los desplazamientos", expresó la alcaldesa.

El dispositivo de seguridad para el eclipse, que llega con "meses de trabajo" de preparación, se compone de las siguientes medidas. El paseo marítimo de Riazor y la avenida Pedro Barrié de la Maza estarán cerradas al tráfico desde las 18.00 horas, al igual que el entorno del estadio, la avenida Habana y la calle Manuel Murguía. "Igual que ocurre un día de partido del Depor", señala Rey. El tráfico se irá restaurando por tramos y sectores desde que finalice el eclipse, pero no será total hasta que termine el partido del torneo Teresa Herrera. "Pedimos evitar los desplazamientos innecesarios. Quizás no es el mejor día para ir a Marineda", apuntó la regidora.

El monte de San Pedro, uno de los "miradores destacados de la ciudad para eclipse", estará abierto al público pero no podrá accederse con vehículo propio, solamente a pie. El tráfico rodado queda prohibido a partir de las rotondas de la carretera de Os Fortes y O Portiño. Hasta ese mismo punto llegarán también los buses urbanos en ida y vuelta. Todas las líneas de autobuses se mantendrán operativas, a excepción de la 3, 3A, 7 y 11, que seguirán el mismo modelo de adaptación que en San Juan.

La seguridad en la jornada estará controlada desde un punto de seguimiento centralizado minuto a minuto. El puesto de mando central se fijará en la Coraza de Orzán con diferentes tiendas dedicadas a vigilancia y emergencias. En el mismo espacio se habilitará una zona PMR (Punto de Movilidad Reducida) para facilitar la visión del eclipse a los usuarios.

Más de 1.000 plazas de aparcamiento extra

El Concello y la Universidade da Coruña han acordado abrir los aparcamientos de A Zapateira y Elviña. Esto supone poner a disposición de los visitantes 1.000 plazas de aparcamiento. Para compensar la distancia respecto al centro de la ciudad, se habilitará un autobús especial con conexión A Zapateira-Plaza Pontevedra durante todo el día y hasta cerca de las 23.00 horas. Esta línea se reforzará a las 18.00 horas con dos vehículos más y la frecuencia será de diez minutos. La vuelta al campus será cada quince minutos. Los puntos de recogida serán en Ciencias, Filosofía y el campus de Elviña. Del mismo modo, la línea 3A también se reforzará en ese intervalo.

El Concello publicará un bando con los requisitos y obligaciones para los interesados en realizar eventos el día del eclipse, atendiendo a motivos de "seguridad, limpieza y orden" para "evitar riegos indeseados". Uno de los puntos ya adelantados explica que los establecimientos de hostelería que quieran instalar barras en las calles deben extender el servicio de aseo y permitir el acceso al baño del local. En caso contrario, será obligatorio instalar un sanitario químico en el exterior y por su cuenta.

Gafas de eclipse repartidas por el Concello

"La idea es lograr un eclipse en los barrios, al igual que conseguimos con el San Juan", manifestó la alcaldesa. El Concello enfatiza en revisar su página web los miradores habilitados en cada área, que son espacios abiertos y sin obstáculos, para evitar aglomeraciones en los mismos espacios", comentó Rey. Entre los citados espacios destacan las playas de Riazor y Orzán, puntos destacados, la explanada de O Parrote, la Solana o los parques de Oza, San Diego, Eirís y Novo Mesoiro.

El Gobierno municipal repartirá gafas aptas para el visionado del eclipse en los siguientes días, a falta de confirmación del punto de reparto ni la cantidad. "No habrá para todo el mundo, por eso solicitamos que la ciudadanía revise que sus gafas estén homologadas y sean aptas", recordó la alcaldesa.