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Reordenación del tráfico en pleno centro de A Coruña: nueve plazas de aparcamiento en Juan Flórez cambian de ubicación

La medida busca agilizar la circulación del autobús y evitar atascos en la plaza de Pontevedra, habilitando un nuevo carril

Los coches circulan por Juan Flórez con el nuevo carril a la derecha de la imagen

Los coches circulan por Juan Flórez con el nuevo carril a la derecha de la imagen / LOC

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Adrián Lede

A Coruña

El Concello de A Coruña llevará a cabo una reordenación del tráfico en el entorno de la plaza de Pontevedra para facilitar la circulación del autobús urbano. Esto supondrá la pérdida de nueve plazas en la calle Juan Flórez para habilitar un nuevo carril.

El Ejecutivo local sostiene que la modificación tendrá un impacto reducido. Según explica, las nueve plazas se habilitarán en el tramo de bajada de la avenida de Finisterre que llega hasta la plaza de Pontevedra.

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La nueva distribución permitirá poner en funcionamiento un carril de Juan Flórez que servirá para que uno se dedique en exclusiva al autobús urbano. De esta forma, el bus contará con una parada y se evitarán los embotellamientos que se formaban en la zona, al no poder circular los coches por este carril.

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