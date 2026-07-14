De la Torre de Hércules al Monte de San Pedro: estos son los 46 sitios de A Coruña recomendados por el Concello para ver el eclipse del 12 de agosto
El Gobierno municipal repartirá gafas homologadas para el visionado del fenómeno astronómico
El Concello de A Coruña prepara un dispositivo especial de seguridad, tráfico y movilidad para el histórico 12 de agosto, fecha en la que se podrá contemplar el eclipse solar. El Ejecutivo local ha aprovechado para elaborar una web en la que recomienda 46 puntos de la ciudad para disfrutar de este fenómeno astronómico.
"A Coruña va a ser la ciudad europea con más tiempo de exposición al eclipse total. Es un privilegio y también una responsabilidad. Se esperan miles de personas para esa fecha, para ese minuto y medio de duración. El eclipse comenzará a las 19.31 horas y finalizará a las 21.22 horas. Pero como es lógico, el plan debe comenzar con anterioridad y terminará más tarde debido a los desplazamientos", expresó la alcaldesa en una rueda de prensa celebrada este martes.
El Gobierno municipal repartirá gafas aptas para el visionado del eclipse en los siguientes días, a falta de confirmación del punto de reparto ni la cantidad. "No habrá para todo el mundo, por eso solicitamos que la ciudadanía revise que sus gafas estén homologadas y sean aptas", recordó la alcaldesa.
Estos son los 46 puntos de A Coruña que recomienda el Concello
El Concello de A Coruña recomienda distintas partes de la ciudad para disfrutar de este fenómeno astronómico, desde la Torre de Hércules al Monte de San Pedro. A continuación se puede ver el listado completo, aunque para conocer la ubicación exacta se puede utilizar este mapa facilitado por el Concello de A Coruña.
- As Ánimas – Monumento El Emigrante
- Aparcamiento de Inés de Ben
- Aparcamiento de Monelos – José Vázquez Reino
- Campus de Elviña – aparcamiento de la Facultade de Socioloxía
- Campus de Elviña – Caminos
- Campus de Elviña – Edificio Xoana Capdevielle
- Campus de A Zapateira
- Castro de Elviña
- Labañou
- Reales Jardines de A Maestranza
- Parque del Monte de San Pedro
- Parque Carlos Casares
- Parque de Bens – zona norte
- Parque de Bens – zona sur
- Parque de Eirís
- Parque de Oza
- Parque Europa
- Parque de Novo Mesoiro
- Parque de San Diego
- Parque de la Torre – Durmideiras
- O Parrote
- Paseo Marítimo – Aquarium Finisterrae y playa de As Lapas
- Paseo Marítimo – As Lagoas
- Paseo Marítimo – Bens
- Paseo Marítimo – depuradora de Bens
- Paseo Marítimo – Illas de San Pedro
- Paseo Marítimo – Monte de San Pedro
- Paseo Marítimo – O Portiño
- Paseo Marítimo – Orzán
- Playa canina de Bens
- Paseo Marítimo – Riazor
- Penamoa
- Polígono de Xuxán – zona norte
- Polígono de Xuxán – zona sur
- San Amaro
- Sindicatos – sector 7
- Torre de Hércules
- Campus de A Zapateira – aparcamiento de la Facultade de Ciencias
- Mirador de Os Castros
- Plaza de Os Mariñeiros
- Parque Adolfo Suárez
- Centro Ágora
- Plaza Santiago Casares Quiroga
- Mercado Municipal de Monte Alto
- Durmideiras
- Monte Alto – San Xosé
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