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De la Torre de Hércules al Monte de San Pedro: estos son los 46 sitios de A Coruña recomendados por el Concello para ver el eclipse del 12 de agosto

El Gobierno municipal repartirá gafas homologadas para el visionado del fenómeno astronómico

Una gaviota descansa frente a la Torre de Hércules.

Una gaviota descansa frente a la Torre de Hércules. / Víctor Echave

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El Concello de A Coruña prepara un dispositivo especial de seguridad, tráfico y movilidad para el histórico 12 de agosto, fecha en la que se podrá contemplar el eclipse solar. El Ejecutivo local ha aprovechado para elaborar una web en la que recomienda 46 puntos de la ciudad para disfrutar de este fenómeno astronómico.

"A Coruña va a ser la ciudad europea con más tiempo de exposición al eclipse total. Es un privilegio y también una responsabilidad. Se esperan miles de personas para esa fecha, para ese minuto y medio de duración. El eclipse comenzará a las 19.31 horas y finalizará a las 21.22 horas. Pero como es lógico, el plan debe comenzar con anterioridad y terminará más tarde debido a los desplazamientos", expresó la alcaldesa en una rueda de prensa celebrada este martes.

El Gobierno municipal repartirá gafas aptas para el visionado del eclipse en los siguientes días, a falta de confirmación del punto de reparto ni la cantidad. "No habrá para todo el mundo, por eso solicitamos que la ciudadanía revise que sus gafas estén homologadas y sean aptas", recordó la alcaldesa.

Estos son los 46 puntos de A Coruña que recomienda el Concello

El Concello de A Coruña recomienda distintas partes de la ciudad para disfrutar de este fenómeno astronómico, desde la Torre de Hércules al Monte de San Pedro. A continuación se puede ver el listado completo, aunque para conocer la ubicación exacta se puede utilizar este mapa facilitado por el Concello de A Coruña.

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