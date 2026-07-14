Un tramo de la carretera del puerto que conecta los muelles de San Diego y Oza estará en obras al menos dos semanas
Los trabajos de pavimentación y reposición del firme no obligarán a cortar la calzada pero sí a ocupar un carril y dar paso alternativo a los vehículos que circulen por la zona
Un tramo de la carretera portuaria que discurre entre las rotondas de acceso a los muelles de San Diego y Oza se encuentra en obras por la pavimentación, fresado y reposición del firme a lo largo de un trayecto de un kilómetro aproximadamente. Los trabajos se desarrollarán durante las dos próximas semanas, según la previsión inicial, y no implicarán realizar cortes de circulación, pero sí obligará a ocupar un carril y se habilitará un paso alternativo para los vehículos. Tampoco habrá afecciones en el tráfico ferroviario que pasa por la zona.
La actuación pretende mejorar las condiciones de circulación y reforzar la conservación de una de las principales vías de comunicación del puerto interior que además es de uso público. Forma parte del plan de mantenimiento que desarrolla la Autoridad Portuaria para conservar sus infraestructuras y la red viaria con un presupuesto superior a un millón de euros. Recomienda extremar la precaución al circular por la zona de obras y prestar atención a la señalización provisional.
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