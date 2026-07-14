La UDC cierra el 80% de sus titulaciones en el segundo llamamiento de matrícula
La Universidad completa las plazas de 43 titulaciones en el segundo llamamiento de matrícula
La Universidade da Coruña (UDC) ha cerrado este martes 43 titulaciones, el 80% de las disponibles, en el segundo llamamiento de matrícula realizado esta semana. Permanecen abiertas las Filologías en Español, Gallego e Inglés; las simultáneas de Español – Gallego e Inglés-Gallego; Sociología; Turismo; Relaciones Laborales y RRHH de Ferrol, así como Gestión Digital de Información y las últimas plazas en Ciencias Empresariales. Para el curso académico 2026/27, la UDC oferta un total de 3284 plazas de nuevo ingreso en estudios de grado, grados abiertos y programas de simultaneidad.
Entre la oferta académica para el próximo curso disponible, destaca el incremento hasta las 70 plazas en Biología, las 30 plazas del grado de Relaciones Internacionales, titulación que se imparte conjuntamente con la Universidad de Vigo, y Arquitectura Técnica, que llega a las 55 plazas.
Ingeniería Informática, con 259 plazas; Administración y Dirección de Empresas, con 180; Estudios de Arquitectura, con 132; y los grados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Derecho, Educación Infantil y Primaria, con 120 plazas cada uno, son las titulaciones con mayor oferta de las que se imparten en la Universidade da Coruña.
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