Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La reforma de Torre de MarathónEl contrato de NostiánMercado de fichajes del DeportivoExhumación de restos en una fosa común de Beira, en CarralFerroglobe presenta un ERTE para su plantilla de A CoruñaColas para el concierto de Alejandro Sanz en el ColiseumForo Económico de Galicia
instagramlinkedin

Abierto el plazo de inscripción para la Carrera de la Mujer en A Coruña

El evento será el próximo 27 de septiembre y mantendrá su carácter solidario, por lo que parte del precio del dorsal irá destinado a la Asociación de Mulleres con Discapacidad de Galicia

Unas mujeres participan en la Carrera de la Mujer en 2025

Unas mujeres participan en la Carrera de la Mujer en 2025 / CARLOS PARDELLAS / LCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

Los interesados en participar en la Carrera de la Mujer en A Coruña podrán inscribirse a partir de hoy para la cita prevista el domingo 27 de septiembre. Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta completar todas las plazas disponibles y parte del dinero se destinará a la Asociación de Mulleres con Discapacidad de Galicia (Acadar).

A Coruña volverá a ser la sede de la parada gallega del circuito nacional, acogiendo a miles de participantes en la carrera. Esta tendrá un recorrido de unos 6,5 kilómetros, que se podrá completar tanto corriendo como caminando para mantener el carácter popular y participativo.

Al terminar la carrera se celebrará el tradicional festival de fitness y aeróbic en el entorno de Riazor. La recogida de dorsales, camisetas y la bolsa de la corredora será en Palexco los días antes de la prueba.

Noticias relacionadas

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que esta es una de las grandes citas deportivas de la ciudad y que "o Concello continuará apoiando iniciativas que promovan a práctica deportiva, a igualdade e os hábitos de vida saudables".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
  2. Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
  3. El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: 'No fui un visionario, solo tenía hambre
  4. La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
  5. Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña
  6. El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: 'Aquí no tenemos congelador
  7. Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña
  8. La nueva cafetería argentina de A Coruña donde todo es artesano: 'Hasta la pasta de pistacho es casera

El IES Eusebio da Guarda recibe el III Premio Tomás Fábregas de A Coruña por su labor en igualdad y diversidad: "Los centros deben ser un lugar seguro y de libertad"

El IES Eusebio da Guarda recibe el III Premio Tomás Fábregas de A Coruña por su labor en igualdad y diversidad: "Los centros deben ser un lugar seguro y de libertad"

La artista coruñesa Bea Lema, protagonista de la campaña de El Corte Inglés por el Día de Galicia

La artista coruñesa Bea Lema, protagonista de la campaña de El Corte Inglés por el Día de Galicia

Muere el periodista y escritor coruñés Tomás Bárbulo a los 68 años

Muere el periodista y escritor coruñés Tomás Bárbulo a los 68 años

El envío de rechazos de A Coruña a un vertedero se encarece para hacer rentable el contrato

El envío de rechazos de A Coruña a un vertedero se encarece para hacer rentable el contrato

El Mercado dos Faros regresa a A Coruña vinculado al eclipse solar

El Mercado dos Faros regresa a A Coruña vinculado al eclipse solar

Abierto el plazo de inscripción para la Carrera de la Mujer en A Coruña

Abierto el plazo de inscripción para la Carrera de la Mujer en A Coruña

A Coruña contratará la atención domiciliaria por 25,50 millones de euros

A Coruña contratará la atención domiciliaria por 25,50 millones de euros

Amparo Alonso, catedrática en la Universidade da Coruña y Premio Nacional de Informática: "La regulación de la IA es imprescindible"

Tracking Pixel Contents