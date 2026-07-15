Abierto el plazo de inscripción para la Carrera de la Mujer en A Coruña
El evento será el próximo 27 de septiembre y mantendrá su carácter solidario, por lo que parte del precio del dorsal irá destinado a la Asociación de Mulleres con Discapacidad de Galicia
Los interesados en participar en la Carrera de la Mujer en A Coruña podrán inscribirse a partir de hoy para la cita prevista el domingo 27 de septiembre. Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta completar todas las plazas disponibles y parte del dinero se destinará a la Asociación de Mulleres con Discapacidad de Galicia (Acadar).
A Coruña volverá a ser la sede de la parada gallega del circuito nacional, acogiendo a miles de participantes en la carrera. Esta tendrá un recorrido de unos 6,5 kilómetros, que se podrá completar tanto corriendo como caminando para mantener el carácter popular y participativo.
Al terminar la carrera se celebrará el tradicional festival de fitness y aeróbic en el entorno de Riazor. La recogida de dorsales, camisetas y la bolsa de la corredora será en Palexco los días antes de la prueba.
El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que esta es una de las grandes citas deportivas de la ciudad y que "o Concello continuará apoiando iniciativas que promovan a práctica deportiva, a igualdade e os hábitos de vida saudables".
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