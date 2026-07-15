Abierto el plazo de inscripción para la Carrera de la Mujer en A Coruña

Los interesados en participar en la Carrera de la Mujer en A Coruña podrán inscribirse a partir de hoy para la cita prevista el domingo 27 de septiembre. Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta completar todas las plazas disponibles y parte del dinero se destinará a la Asociación de Mulleres con Discapacidad de Galicia (Acadar).

A Coruña volverá a ser la sede de la parada gallega del circuito nacional, acogiendo a miles de participantes en la carrera. Esta tendrá un recorrido de unos 6,5 kilómetros, que se podrá completar tanto corriendo como caminando para mantener el carácter popular y participativo.

Al terminar la carrera se celebrará el tradicional festival de fitness y aeróbic en el entorno de Riazor. La recogida de dorsales, camisetas y la bolsa de la corredora será en Palexco los días antes de la prueba.

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El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que esta es una de las grandes citas deportivas de la ciudad y que "o Concello continuará apoiando iniciativas que promovan a práctica deportiva, a igualdade e os hábitos de vida saudables".