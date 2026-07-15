Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La reforma de Torre de MarathónEl contrato de NostiánMercado de fichajes del DeportivoExhumación de restos en una fosa común de Beira, en CarralFerroglobe presenta un ERTE para su plantilla de A CoruñaColas para el concierto de Alejandro Sanz en el ColiseumForo Económico de Galicia
instagramlinkedin

La artista coruñesa Bea Lema, protagonista de la campaña de El Corte Inglés por el Día de Galicia

La ilustradora creó una pieza protagonizada por bailadoras tradicionales y que está llena de referencias a Galicia

La artista Bea Lema posa con su ilustración del Día de Galicia para El Corte Inglés

La artista Bea Lema posa con su ilustración del Día de Galicia para El Corte Inglés / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A coruña

Una ilustración de la artista coruñesa Bea Lema es la nueva protagonista de la campaña de El Corte Inglés para celebrar el Día de Galicia. La pieza representa a un par de bailadoras tradicionales gallegas y se enmarca dentro de la iniciativa para felicitar las fiestas locales de la mano de artistas de la propia comunidad.

"Creo que en toda celebración que se precie se ha de bailar. Y eso es lo que se hace en las foliadas. Una fiesta tradicional de la cultura popular, donde la danza y la música juegan un rol central", explicó Lema sobre su ilustración, inspirada en la cartelería turística de los años 60 y 70 y con sus ya distintivos elementos de bordado.

"Quería incluir imágenes icónicas que se puedan asociar fácilmente a Galicia. Es el caso de los amuletos de San Andrés de Teixido o los Maios, como parte fundamental del ritual de celebración del inicio de la primavera. Pero también están presentes el Entroido, referencias al mar, la comida u objetos cerámicos tan emblemáticos que son ya parte del patrimonio", añadió la artista.

Noticias relacionadas

Una totebag conmemorativa

Como parte de la celebración por el Día de Galicia, el Corte Inglés también lanzará una totebag conmemorativa con la ilustración de Bea Lema, para acercar la propuesta artística al uso cotidiano. Se podrá encontrar en los departamentos de Cultura y Ocio de El Corte Inglés de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
  2. Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
  3. El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: 'No fui un visionario, solo tenía hambre
  4. La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
  5. Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña
  6. El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: 'Aquí no tenemos congelador
  7. Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña
  8. La nueva cafetería argentina de A Coruña donde todo es artesano: 'Hasta la pasta de pistacho es casera

El IES Eusebio da Guarda recibe el III Premio Tomás Fábregas de A Coruña por su labor en igualdad y diversidad: "Los centros deben ser un lugar seguro y de libertad"

El IES Eusebio da Guarda recibe el III Premio Tomás Fábregas de A Coruña por su labor en igualdad y diversidad: "Los centros deben ser un lugar seguro y de libertad"

La artista coruñesa Bea Lema, protagonista de la campaña de El Corte Inglés por el Día de Galicia

La artista coruñesa Bea Lema, protagonista de la campaña de El Corte Inglés por el Día de Galicia

Muere el periodista y escritor coruñés Tomás Bárbulo a los 68 años

Muere el periodista y escritor coruñés Tomás Bárbulo a los 68 años

El envío de rechazos de A Coruña a un vertedero se encarece para hacer rentable el contrato

El envío de rechazos de A Coruña a un vertedero se encarece para hacer rentable el contrato

El Mercado dos Faros regresa a A Coruña vinculado al eclipse solar

El Mercado dos Faros regresa a A Coruña vinculado al eclipse solar

Abierto el plazo de inscripción para la Carrera de la Mujer en A Coruña

Abierto el plazo de inscripción para la Carrera de la Mujer en A Coruña

A Coruña contratará la atención domiciliaria por 25,50 millones de euros

A Coruña contratará la atención domiciliaria por 25,50 millones de euros

Amparo Alonso, catedrática en la Universidade da Coruña y Premio Nacional de Informática: "La regulación de la IA es imprescindible"

Tracking Pixel Contents