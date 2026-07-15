La artista coruñesa Bea Lema, protagonista de la campaña de El Corte Inglés por el Día de Galicia

Una ilustración de la artista coruñesa Bea Lema es la nueva protagonista de la campaña de El Corte Inglés para celebrar el Día de Galicia. La pieza representa a un par de bailadoras tradicionales gallegas y se enmarca dentro de la iniciativa para felicitar las fiestas locales de la mano de artistas de la propia comunidad.

"Creo que en toda celebración que se precie se ha de bailar. Y eso es lo que se hace en las foliadas. Una fiesta tradicional de la cultura popular, donde la danza y la música juegan un rol central", explicó Lema sobre su ilustración, inspirada en la cartelería turística de los años 60 y 70 y con sus ya distintivos elementos de bordado.

"Quería incluir imágenes icónicas que se puedan asociar fácilmente a Galicia. Es el caso de los amuletos de San Andrés de Teixido o los Maios, como parte fundamental del ritual de celebración del inicio de la primavera. Pero también están presentes el Entroido, referencias al mar, la comida u objetos cerámicos tan emblemáticos que son ya parte del patrimonio", añadió la artista.

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Una totebag conmemorativa

Como parte de la celebración por el Día de Galicia, el Corte Inglés también lanzará una totebag conmemorativa con la ilustración de Bea Lema, para acercar la propuesta artística al uso cotidiano. Se podrá encontrar en los departamentos de Cultura y Ocio de El Corte Inglés de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela.