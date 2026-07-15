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El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña activa la nostalgia con el RetroCaminos Fest

Habrá juegos, zona gaming, stands y música

Preparativos del RetroCaminos Fest

Preparativos del RetroCaminos Fest / LOC

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RAC

El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña propone volver a la década de los 80 y los 90 con el RetroCaminos Fest, una programación de eventos durante dos días pensada para todos los públicos. Se celebrará el viernes 17 y sábado 18 de julio.

En ella habrá talleres de juegos tradicionales como las tabas, la peonza o el yoyó, además de juegos populares. También habrá una zona gaming donde los visitantes podrán jugar con algunas de las consolas más icónicas como la Dreamcast y participar en un torneo de videojuegos retro, además de disfrutar de máquinas arcade.

También habrá opciones para los amantes de los juegos de mesa con títulos que forman parte de la memoria colectiva y un taller de Playmobil.

Además, habrá una zona de stands especializados para descubrir juguetes vintage, videojuegos clásicos, figuras de colección, merchandising, cromos y objetos de la cultura pop de esas épocas.

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La música la pondrá Mas Music con sesiones vintage y habrá una actuación en directo de Carlos Bau. Algunas tiendas del centro también ofrecerán ofertas exclusivas durante estos días.

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